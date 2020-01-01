«Фабрика футболистов»

Футбол не зря считается одним из самых популярных видов спорта во всем мире. Это увлекательное занятие способствует развитию сильной личности, помогает родителям справиться с пассивностью и ленью детей, которые все больше и больше сидят перед экранами телевизоров или мониторами компьютера, не желая проводить время на свежем воздухе.

