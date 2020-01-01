Пусть ваш малыш будет здоровым. Пусть ваш малыш станет футболистом!
Футбол не зря считается одним из самых популярных видов спорта во всем мире. Это увлекательное занятие способствует развитию сильной личности, помогает родителям справиться с пассивностью и ленью детей, которые все больше и больше сидят перед экранами телевизоров или мониторами компьютера, не желая проводить время на свежем воздухе.
Постоянное посещение футбольной секции формирует у ребенка:
устойчивый интерес к активным тренировкам
делает малыша более уверенным в себе человеком
укрепляет иммунитет, мышечный корсет
развивает выносливость и другие физические качества
Детская футбольная школа «Фабрика футболистов» осуществляет качественную спортивную подготовку детей в возрасте от 3,5 лет. Занятия проводятся в удобное для родителей и детей время. Стоимость абонемента на месяц — 2300 рублей.
«Фабрика футболистов» ориентируется на европейские методы подготовки юных спортсменов. Важную роль в методике обучения сыграло многолетнее сотрудничество с сербским футбольным тренером Йованом Негушем.
Опытные педагоги школы «Фабрика футболистов» во главе с главным тренером Вадимом Сурбо обучат детей различным техникам ведения и отбора мяча, способам пробивания по воротам, покажут схемы ведения игры в ходе матча, эффективные розыгрыши и комбинации.
«Фабрика футболистов» более 7 лет успешно обучает ребят. Многие из воспитанников детской футбольной школы достигли прекрасных результатов в спорте и сейчас успешно выступают за другие сильные школы нашего города. Также неплохих успехов удаётся достигать в городских первенствах.
В июле 2017 года воспитанники школы принимали участие в международном турнире в городе Вроцлав (Польша). К слову, в состязании участвовало более сотни команд из 24 стран мира. «Фабрика футболистов» была единственной командой из России. Воспитанникам удалось прекрасно выступить на этом турнире, одержать победы в решающих матчах и занять почётное призовое третье место.
Тренеры секции уже достигли хороших результатов, наладив тесный дружеский контакт со всеми учениками. Благодаря слаженной работе тренерского состава у нас сотни благодарных выпускников школы.
Наша команда серебряный призёр городских соревнований по футболу среди детей 5-6 летнего возраста в 2019 году.
Рецепт по подготовке спортсменов в «Фабрике футболистов» прост: любовь и интерес ребенка к игре, немного техники, дисциплины, внимания и похвалы. Ну и, конечно же, мяч — верный спутник по жизни.
Детская футбольная школа «Фабрика футболистов»
г. Калининград, ул. Радищева, 81, ул. Анны Бариновой, 1 (пос. Большое Исаково) ул. Маршала Баграмяна, 34. + 7 901 963 32 30