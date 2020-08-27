От простого к сложному

Чтобы помочь родителям сориентироваться, «Новый Калининград» собрал информацию о нескольких десятках городских кружков, студий и учебных центров, направленных на развитие самых разных интеллектуальных и физических навыков детей, в специальный проект.



Танцы и балет, гимнастика, секции единоборств и футбольные школы, робототехника, языковые и репетиторские центры, тренинги для развития интеллекта и даже занятия в киностудии — это лишь часть возможностей, которые позволяют детям становиться увереннее сейчас и успешнее в будущем.