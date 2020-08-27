От простого к сложному

Выбираем студии и секции для развития детей в Калининграде
Родительские хлопоты накануне 1 сентября традиционны — нужно купить ребенку новую форму, тетради и учебники, не забыть про линейку с циркулем и неизбежный букет осенних цветов. Самые предусмотрительные успевают озаботиться еще и расписанием дополнительных занятий — кружками и спортивными секциями, образовательными курсами и услугами репетиторов по тем предметам, которые «хромали» у повзрослевших за лето школьников в прошлом учебном году.
Чтобы помочь родителям сориентироваться, «Новый Калининград» собрал информацию о нескольких десятках городских кружков, студий и учебных центров, направленных на развитие самых разных интеллектуальных и физических навыков детей, в специальный проект.

Танцы и балет, гимнастика, секции единоборств и футбольные школы, робототехника, языковые и репетиторские центры, тренинги для развития интеллекта и даже занятия в киностудии — это лишь часть возможностей, которые позволяют детям становиться увереннее сейчас и успешнее в будущем.
Интеллектуально-творческие студии
Спортивные
секции

Интеллектуально-творческие студии

Курсы программирования для детей — «ProGame»
Репетиторский центр «Сектор Знаний»
Детский развивающий Монтессори-клуб «Лукоморье»
Универсальная школа «Meerkat-lab»
Студия иностранных языков «INЯЗ Студия»
«Малая Компьютерная Академия»
Студия «Цифровой апельсин»
Репетиторский центр «Учимся учиться»
Детская школа дизайна
Репетиторский центр «Медалист»
Филиал Московской Инновационной языковой школы Capital School
Школа развития интеллекта и скорочтения для взрослых и детей «Doka School»
«ФизМат школа»
Языковая школа «ЮниПро»
«Балтийский академический центр»

Спортивные секции

Школа аэробной гимнастики «Шаг вперёд»
«Фабрика Футболистов»
Школа Танцевально-Эстетического Воспитания «Северо-Запад»
Детская секция рукопашного боя «Крафт — Боевое наследие»
Клуб художественной гимнастики «Фортуна спорт»
«Ника Спорт»
Фитнес-клуб «World Class Калининград»
Студия современного танца Action dance studio
«Школа гимнастики мозга»
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