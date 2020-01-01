«ФизМат школа» это профессиональные репетиторы в Калининграде по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для учеников 5 - 11 классов. В нашей школе идет подготовка по нескольким предметам: математика, физика, информатика, русский язык, литература, обществознание, история.
Наши преподаватели каждый год сдают ЕГЭ по своему предмету с результатом 95+ баллов. Это обязательное требование в нашей школе. Именно поэтому наши ученики получают более высокие баллы, чем в среднем по области. Что дает преимущество при поступлении в ВУЗ.
К каждому ученику у нас индивидуальный подход, то есть преподаватель пытается донести информацию на том языке, который понятен ученику и заполнить те пробелы, которые важны для сдачи экзамена и понимания предмета.
Если вам нужно подтянуть предметы, записывайтесь на первое пробное занятие. На нем преподаватель определит уровень знаний, пробелы в подготовке, сильные и слабые стороны ученика и составит план по дальнейшему обучению.
Как проходят занятия?
Занятия проходят группами из 5–6 школьников, и при этом с каждым учеником работа проходит индивидуально. Никакого общего группового процесса нет: каждый ученик идёт своим путём и в своём темпе, не отвлекаясь на то, что происходит у других.
Такое занятие напоминает сеанс одновременной игры.
Преподаватель постоянно контролирует процесс у каждого из учеников и направляет все эти процессы в нужное русло. Так с каждым учеником получается полноценное индивидуальное занятие.
Любое занятие начинается с вопросов «Что не получилось дома?», «Какие вопросы возникли?. Не получившиеся задачи и возникшие вопросы разбираются.
Нашим ученикам не только нравится приходить учиться у нас, они еще и получают более высокие результаты, чем у других, благодаря специфике взаимодействия учителя и ученика. Мы выстраиваем обучение так, что каждому ученику гарантирован индивидуальный подход. И конечно, мы даем все самое необходимое и стараемся сделать все, чтобы ученик усвоил максимум и получал высший балл за экзамен. Это самое важное для нас.
Приходите к нам! Занятия проходят 7 дней в неделю с 10:00 до 21:30.