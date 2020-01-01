«ФизМат школа»

Нашим ученикам не только нравится приходить учиться у нас, они еще и получают более высокие результаты, чем у других, благодаря специфике взаимодействия учителя и ученика. Мы выстраиваем обучение так, что каждому ученику гарантирован индивидуальный подход. И конечно, мы даем все самое необходимое и стараемся сделать все, чтобы ученик усвоил максимум и получал высший балл за экзамен. Это самое важное для нас.



