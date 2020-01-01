«Детская школа дизайна»
Творческая мастерская для современных детей
В Детской школе дизайна работают творческие группы, ведётся подготовка к поступлению в Детскую художественную школу, проводятся занятия по каллиграфии, основам дизайна в разных областях, проводятся мастер-классы и выставки, летом организовываются пленэры, познавательные экскурсии. Приглашаем на творческие занятия детей от 4 до 18 лет! У нас небольшие группы до 10 человек, поэтому мы можем уделить внимание каждому ребенку.
Наши ребята успешно поступают в Детскую художественную школу при конкурсе от 5 до 7 человек на место.
Здесь формируют навыки, необходимые для творческих профессий
 В Детской школе дизайна прививают эстетический вкус и оригинальное мышление, учат понимать образы и ассоциации, раскрывают творческие способности, а также усидчивость, внимательность и коммуникабельность. Здесь формируют навыки, необходимые для творческих профессий, таких как стилист, дизайнер, модельер, архитектор, мультипликатор, художник, архитектор, ювелир и других. Опытные наставники показывают свои примеры дизайнерских и художественных работ, вдохновляя юные таланты на развитие. Занятия помогут определиться при выборе будущей профессии.
Наставники — практикующие художники и дизайнеры
Наши наставники — увлечённые люди, практикующие художники и дизайнеры, которые делятся знаниями и опытом, поощряют творческую инициативу ребёнка, уважают его личность. Основатель — Татьяна Александровна Плоткина, дизайнер, художник, преподаватель, член Творческого Союза художников России, член Союза дизайнеров России, руководитель дизайн-студии «АртСтиль».
Наши юные таланты призеры всероссийских и международных выставок
В ходе занятий дети участвуют в экскурсиях, посещают творческие мастерские художников и кукольного театра, музеи. Ребята становятся победителями всероссийских и международных выставок детского творчества, поступают в детскую художественную школу Калининграда и в художественно-промышленный техникум, бывшие студенты Татьяны Плоткиной являются практикующими дизайнерами.
Творческие группы для детей 4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-18 лет
Мы учим рисовать и даем основы изобразительной грамоты: живопись и основы цветоведения, графика и ее виды, композиция, пластилиновая скульптура, аппликация, арт-дизайн, формируем и улучшаем навыки рисования. Занятия 2 раза в неделю по 1 часу. Стоимость абонемента на 8 занятий — 2000 рублей, разовое занятие — 350 руб.
Подготовка к поступлению в Детскую художественную школу для детей 10-12 лет
Наши ребята успешно поступают в Детскую художественную школу при конкурсе от 5 до 7 человек на место. Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа, стоимость — 3000 рублей в месяц.
Каллиграфия для детей и подростков 7-18 лет
 Занятия каллиграфией развивают интеллект, творческие способности, логическое и ассоциативное мышление, глазомер, мелкую моторику, концентрацию внимания, усидчивость, способствуют формированию правильной осанки, воспитывают аккуратность и умение доводить начатое до конца. Занятия 1 раз в неделю по 2 часа. Стоимость — 3400 рублей в месяц.
Основы дизайна — актуальное направление для детей 11-18 лет
Предпрофессиональная подготовка по разделам — цветоведение, композиция в дизайне, дизайн одежды, фэшн-иллюстрация, дизайн открыток, основы дизайна интерьера, проектирование логотипов. Занятия проводят опытные практикующие дизайнеры. Это уникальная возможность для подростков попробовать себя в разных направлениях дизайна и почувствовать, какое из них ближе.
Занятия 1 раз в неделю по 3 часа. Стоимость — 4000 р в месяц.
Мастерская ручного труда —
актуальное направление для детей 10-18 лет
В программе обработка материалов различными инструментами — то, чего сейчас часто нет на уроках труда и черчения в школах. Ребята научатся пилить, шлифовать, клеить детали, сверлить, не бояться шума бормашины, красить изделия акриловыми красками. Занятия проводит Серов Борис Анатольевич — художник-ювелир и реставратор с золотыми руками. Окончил Художественно-промышленную Академию им. Штиглица в Санкт-Петербурге. На курсе ребята знакомятся с разделами: механика, электротехника, работа с деревом, слесарное дело, ювелирное дело с деревом и металлом. После курса мальчики и девочки будут иметь начальные навыки в самых разных ремеслах. Это уникальная возможность подросткам попробовать себя в обработке самых разных материалов: дерево, металл, слоновая кость, янтарь и др. Занятия 1 раз в неделю по 2 часа, стоимость — 3000 рублей в месяц.
Летом мы проводим пленэры и познавательные экскурсии для детей 7-18 лет
 Наши пленэры в Калининградском зоопарке и в живописных местах города — больше, чем рисование на свежем воздухе. Ребята узнают об архитектурных стилях на экскурсиях «Архитектура района Кёнигсберга Амалиенау», «История в архитектуре» в парке миниатюр, о немецкой Академии художеств, об удивительных растениях на ботанической экскурсии «Памятники живой природы». Занятия по 2 часа, стоимость 1 занятия — 500 рублей.
Мы закладываем фундамент
будущих творческих профессий
«Детская школа дизайна»
г. Калининград, пр-т Мира, 136, каб. 308
+7 (4012) 521-039

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