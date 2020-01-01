«Детская школа дизайна»

Здесь формируют навыки, необходимые для творческих профессий
В Детской школе дизайна прививают эстетический вкус и оригинальное мышление, учат понимать образы и ассоциации, раскрывают творческие способности, а также усидчивость, внимательность и коммуникабельность. Здесь формируют навыки, необходимые для творческих профессий, таких как стилист, дизайнер, модельер, архитектор, мультипликатор, художник, архитектор, ювелир и других. Опытные наставники показывают свои примеры дизайнерских и художественных работ, вдохновляя юные таланты на развитие. Занятия помогут определиться при выборе будущей профессии.