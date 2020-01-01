«Детская школа дизайна»

Мастерская ручного труда —

актуальное направление для детей 10-18 лет

В программе обработка материалов различными инструментами — то, чего сейчас часто нет на уроках труда и черчения в школах. Ребята научатся пилить, шлифовать, клеить детали, сверлить, не бояться шума бормашины, красить изделия акриловыми красками. Занятия проводит Серов Борис Анатольевич — художник-ювелир и реставратор с золотыми руками. Окончил Художественно-промышленную Академию им. Штиглица в Санкт-Петербурге. На курсе ребята знакомятся с разделами: механика, электротехника, работа с деревом, слесарное дело, ювелирное дело с деревом и металлом. После курса мальчики и девочки будут иметь начальные навыки в самых разных ремеслах. Это уникальная возможность подросткам попробовать себя в обработке самых разных материалов: дерево, металл, слоновая кость, янтарь и др. Занятия 1 раз в неделю по 2 часа, стоимость — 3000 рублей в месяц.

