Репетиторский центр «Медалист»

Математика: при условии своевременного начала занятий вы научитесь решать 100% заданий 1-й и 2-й частей ЕГЭ профильной математики (или все задания базовой математики), что позволит вам набрать более 80 баллов на экзамене. Вы также научитесь оформлять развернутое решение задач 2-й части ЕГЭ и грамотно распределять время на экзамене.
Русский язык: вы научитесь уверенно выполнять задания по всем разделам русского языка: лексике, орфоэпии, орфографии, синтаксису и пунктуации. Работая с текстом, вы легко сможете выполнить все требования экзамена: находить и формулировать главную мысль, анализировать языковые особенности, без труда создавать сочинение, формулировать и комментировать проблемы, поднимаемые автором, выделять авторскую позицию, выражать и обосновывать своё отношение к ней.
Обществознание: каждое занятие нацелено на конкретный результат и предполагает отработку теоретических и практических навыков. Подробный разбор заданий 1 и 2 части, решение задач повышенной сложности, систематизированная работа по написанию мини-сочинения даст возможность вам успешно сдать экзамен.