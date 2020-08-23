Репетиторский центр «Медалист»
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ на высший балл
Как готовиться к ЕГЭ и ОГЭ, чтобы успешно сдать экзамен и поступить? 90% выпускников школ считают, что начали подготовку к экзаменам слишком поздно. Так и есть. Чаще всего школьники рассчитывают, что в выпускном классе успеют подготовиться, походят на дополнительные занятия в школе и все будет хорошо. Однако наступает сентябрь, потом октябрь, а там и декабрь, и внезапно ребята и родители осознают, что результаты пробников их категорически не устраивают, а времени почти нет.
Мы рекомендуем не рассчитывать на удачу, а обращаться к специалистам и проходить профессиональную, а не любительскую подготовку к ЕГЭ и ОГЭ.
Специалисты в нашем репетиторском центре:
имеют высокую квалификацию / являются экспертами ОГЭ и ЕГЭ,
занимаются подготовкой детей к экзаменам на протяжении как минимум 5 лет,
учат мыслить системно, а не механически выполнять задачи,
умеют выстроить хорошие и эффективные отношения с учениками.
Предметы:
Профильная математика
Базовая математика
Физика
Русский язык
Литература
Обществознание
История
География
Информатика
Английский язык
Чему вы научитесь?
Математика: при условии своевременного начала занятий вы научитесь решать 100% заданий 1-й и 2-й частей ЕГЭ профильной математики (или все задания базовой математики), что позволит вам набрать более 80 баллов на экзамене. Вы также научитесь оформлять развернутое решение задач 2-й части ЕГЭ и грамотно распределять время на экзамене.

Русский язык: вы научитесь уверенно выполнять задания по всем разделам русского языка: лексике, орфоэпии, орфографии, синтаксису и пунктуации. Работая с текстом, вы легко сможете выполнить все требования экзамена: находить и формулировать главную мысль, анализировать языковые особенности, без труда создавать сочинение, формулировать и комментировать проблемы, поднимаемые автором, выделять авторскую позицию, выражать и обосновывать своё отношение к ней.

Обществознание: каждое занятие нацелено на конкретный результат и предполагает отработку теоретических и практических навыков. Подробный разбор заданий 1 и 2 части, решение задач повышенной сложности, систематизированная работа по написанию мини-сочинения даст возможность вам успешно сдать экзамен.

Отзывы
Индивидуальная программа будет зависеть от начального уровня знаний ученика и желаемых баллов. На пробном занятии репетитор выявит пробелы в знаниях и обозначит путь, который ученик пройдет, чтобы добиться желаемого. Пробное занятие бесплатное.
Мы находимся в центре города: ул. Рокоссовского, 20 (в 50 метрах от Центрального рынка). Возможны как занятия в центре, так и онлайн.

Записаться на пробное занятие можно по телефону +7 (906) 211-55-68.

Репетиторский центр «Медалист»
г. Калининград, ул. Рокоссовского, 20
Тел: +7 (906) 211-55-68
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