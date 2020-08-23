Репетиторский центр «Медалист»

Как готовиться к ЕГЭ и ОГЭ, чтобы успешно сдать экзамен и поступить? 90% выпускников школ считают, что начали подготовку к экзаменам слишком поздно. Так и есть. Чаще всего школьники рассчитывают, что в выпускном классе успеют подготовиться, походят на дополнительные занятия в школе и все будет хорошо. Однако наступает сентябрь, потом октябрь, а там и декабрь, и внезапно ребята и родители осознают, что результаты пробников их категорически не устраивают, а времени почти нет.

