«Малая Компьютерная Академия»

Обучение в Академии построено на адаптивном подходе и геймификации. Обучаясь у нас, студент становится взрослым и самостоятельным, умеет принимать решения, работать в команде, разрабатывать собственные проекты. Мы за практику! Минимум теории максимум практических занятий. Образование строится с учетом возраста и психологических особенностей детей. Наш студент имеет доступ к огромной электронной библиотеке. Ему не нужно слушать часовые лекции и писать конспекты. В любом месте и в любое время студент и его родители имеют доступ к материалам и электронному «дневнику». Успешно окончив обучение в Малой Компьютерной Академии
, студент получает диплом.