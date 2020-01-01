«Малая Компьютерная Академия»
Лучшая программа подготовки детей к будущему (по оценке ООН и ЮНЕСКО)
Малая компьютерная академия это место, где студенты осваивают технологии, которыми весь мир будет пользоваться в будущем.
Программа развивает универсальные навыки, полезные для каждого
Дети создают собственные проекты в команде и индивидуально. Совместная работа развивает умение сотрудничать, планировать и достигать целей. Кем бы ни стал ваш ребенок и чем бы он ни занимался в будущем знания и навыки, полученные им в Малой Компьютерной Академии, окажутся полезными.
Актуальность, профессионализм, забота

Обучение в Малой Компьютерной Академии базируется на трех обязательных составляющих эффективного образования:
Актуальная программа
Ваш ребенок приобретает необходимые актуальные знания и умения, которые в будущем сделают его чемпионом.

Команда профессионалов
Наши специалисты вдохновят, привьют интерес к учебе, к созданию собственных проектов, научат работать самостоятельно и в команде.

Дружеская атмосфера
Мы считаем, что современное образование это тандем преподавателя и студента. Все участники процесса работают на равных, в комфортных лабораториях с передовым оборудованием.

Для кого разработана программа
Для детей 9-12 лет
Компьютер не только игровой гаджет, но и инструмент для самовыражения и развития. Ребенок знакомится с компьютерными технологиями, интернетом, безопасностью в сети, создает собственные игры и роботов LEGO.
Для школьников 13-14 лет
Ребенок с нуля создает технические проекты и разрабатывает профессиональные игровые приложения, веб-сайты и принимает уникальные технические решения.
Как проходит процесс обучения

Максимум практических занятий
Процесс обучения в Малой Компьютерной Академии построен на практическом применении всех полученных знаний. Каждый теоретический блок закрепляется многочисленными практическими заданиями. У нас нет лекций, конспектов, зубрежки и доминирования преподавателя над студентом. Через геймификацию ребенок не только учится и создает проекты, но и зарабатывает собственную «академическую» валюту. Родитель в любое время сможет заглянуть в электронную систему и поинтересоваться программой и успехами своего ребенка.
Тест-драйв профессий в IT-индустрии
За время обучения в Академии ребенок сможет определиться с тем, нравится ли ему та или иная область индустрии настолько, чтобы в дальнейшем более глубоко и детально изучать ее.
По окончании обучения дети смогут

—Определиться с выбором направления в ИТ и понять, хотят ли они развиваться в этой сфере

—Разрабатывать интернет-сайты, проводить фото- и видеосъемку, моделировать и программировать

—Использовать компьютер как инструмент интеллектуального развития и творческого самовыражения

—Создавать компьютерные игры с использованием передового программного обеспечения

—Создавать WEB-проекты: начиная с дизайна и заканчивая запуском полноценного сайта

—Разбираться в современных тенденциях робототехники и проектировать гаджеты для «Умного дома»

—Создавать анимацию и мультфильмы, 3D-объекты, подготавливать их для запуска в печать на современных 3D-принтерах

—Работать с виртуальной реальностью и создавать виртуальные миры

Взаимодействовать в команде, быть смышлеными, быстро принимать решения, находить нестандартные решения

Как построено обучение в Академии

Обучение в Академии построено на адаптивном подходе и геймификации. Обучаясь у нас, студент становится взрослым и самостоятельным, умеет принимать решения, работать в команде, разрабатывать собственные проекты. Мы за практику! Минимум теории максимум практических занятий. Образование строится с учетом возраста и психологических особенностей детей. Наш студент имеет доступ к огромной электронной библиотеке. Ему не нужно слушать часовые лекции и писать конспекты. В любом месте и в любое время студент и его родители имеют доступ к материалам и электронному «дневнику». Успешно окончив обучение в Малой Компьютерной Академии, студент получает диплом.
Преподаватели практикующие специалисты

Работают в отечественных и международных IT-компаниях;
Открывают свои стартапы; Средний опыт работы в IT — 5 лет;
Средний опыт преподавания 2 года.


Записывайтесь на новый поток обучения в «Компьютерную академию Шаг»
Компьютерная академия «Шаг»
г. Калининград, ул. Фрунзе, 6В, 9 этаж, офис 902
+ 7 (4012) 61 57 95
klg@itstep.org

klg.itstep.org
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