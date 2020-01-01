«Малая Компьютерная Академия»

—Определиться с выбором направления в ИТ и понять, хотят ли они развиваться в этой сфере



—Разрабатывать интернет-сайты, проводить фото- и видеосъемку, моделировать и программировать



—Использовать компьютер как инструмент интеллектуального развития и творческого самовыражения



—Создавать компьютерные игры с использованием передового программного обеспечения



—Создавать WEB-проекты: начиная с дизайна и заканчивая запуском полноценного сайта



—Разбираться в современных тенденциях робототехники и проектировать гаджеты для «Умного дома»



—Создавать анимацию и мультфильмы, 3D-объекты, подготавливать их для запуска в печать на современных 3D-принтерах



—Работать с виртуальной реальностью и создавать виртуальные миры



Взаимодействовать в команде, быть смышлеными, быстро принимать решения, находить нестандартные решения

