Репетиторский центр «Сектор Знаний»
Высококвалифицированные репетиторы в центре города

Здесь работают высококвалифицированные педагоги, главная цель которых — обеспечить ученикам такой уровень знаний, который позволит в будущем решать важные задачи в жизни.

Педагоги имеют большой опыт репетиторской практики, в том числе с детьми, имеющими особенности развития. Также несомненные преимущества нашего центра удобное расположение и отличные цены (500 рублей за одно занятие).
Какие задачи решают наши ученики?
Репетиторский центр «Сектор Знаний» работает с детьми от 6 лет и учащимися любого возраста.

Если вашему ребенку необходимо подтянуть знания по разным предметам, подготовиться к сдаче ЕГЭ или ОГЭ, наши преподаватели помогут справиться с этими задачами блестяще.

Также в числе наших учащихся взрослые люди, уже окончившие школу и даже университет, которым требуется хорошее знание разных предметов, в том числе иностранных языков.

Хотите подготовиться к путешествиям, приему иностранных гостей или даже переезду в другую страну? Тогда вам нужно идти учиться к нам.
Высококвалифицированные опытные педагоги, удобное расположение в центре, хорошие цены все эти преимущества говорят сами за себя.

Что преподаем?
Русский язык
Литература
Математика
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Философия
Английский язык
Французский язык
Немецкий язык
Польский язык
Русский как иностранный
Рисование
Шахматы
Блогерство
Актёрское мастерство
Кто наши преподаватели?

Карякина Наталья Олеговна


Преподаватель химии первой квалификационной категории. В 1983 году окончила Ташкентский государственный университет им. В.И. Ленина (химический факультет). Педагогический стаж 27 лет.

Полозкова Нина Николаевна
Преподаватель немецкого языка. Окончила Вологодский педагогический университет. Стаж работы в школе 18 лет. Во время каникул работает экскурсоводом по Европе.
Федина Екатерина Александровна
Преподает польский язык и рисование. Педагог дополнительного образования (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство). Художественно-промышленный техникум (2011-2013), специальность художник росписи по дереву.

Окончила Балтийский Федеральный университет им. Канта, магистерская программа «Русский язык как иностранный». Практика польского языка: БФУ им. Канта, 4 года обучения по специализации «польский язык», языковая практика в Торуни и в Ольштыне. Переводческая практика на польских выставках и в международных компаниях.

Ольга Владимировна Владимирова
Педагог по математике и физике с более чем 10-летнем стажем репетиторской деятельности. Окончила математический факультет БФУ им. Канта, аспирантуру, работала в нескольких учебных центрах, в 2010-2019 преподавала в Калининградском областном институте развития образования. Ольга Владимировна имеет опыт работы с детьми, имеющими особенности развития и здоровья.


Елена Владимировна Слободяник
Преподает английский язык, русский язык как иностранный, магистр филологии, окончила магистратуру с красным дипломом, имеет международно признанную квалификацию — сертификаты TKT (2016 г). Параллельно с работой в нашем центре Елена Владимировна преподает русский язык как иностранный в БФУ им. И. Канта. Опыт репетиторской деятельности более 5 лет.

Наталья Ивановна Кислова
Преподает историю, обществознание, философию, психологию.
Опытнейший педагог с 20-летним стажем, имеет в том числе опыт работы детьми с ограниченными возможностями здоровья, практику инклюзивного обучения.
Все преподаватели имеют прекрасную квалификацию и серьезный опыт работы с детьми и взрослыми. В этом легко убедиться уже на первом занятии. Звоните — и вас запишут на удобное для вас время!
Репетиторский центр «Сектор Знаний»
г. Калининград, Площадь Победы 4,
4-й подъезд, 5-й этаж, каб. 18
+7 909 779 11 92
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