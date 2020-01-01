Школа аэробной гимнастики «Шаг вперёд»

Наши занятия очень разнообразны и увлекательны. Мы объединяем элементы спортивной и художественной гимнастики, акробатики и танцев. Занятия для малышей проводятся 3 раза в неделю по 1 часу. Старшие спортсмены тренируются больше и чаще. Команда — это вторая семья. Здесь ребёнок приобретает не только физические навыки. Мы прививаем нашим воспитанникам общечеловеческие ценности — уважение к старшим, забота о младших, помощь новеньким, дисциплина, мотивация на успех во всех сферах жизни. Наше отдельное достижение (а также поддержка и опора) — очень сплоченный коллектив родителей. «Шаг вперёд» это большая дружная команда, в которой рады новым спортсменам.



