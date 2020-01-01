Школа аэробной гимнастики «Шаг вперёд»
Воспитываем настоящих победителей!
Школа аэробной гимнастики «Шаг вперёд» это профессиональная спортивная команда. Наши спортсмены регулярно выезжают на соревнования и сборы, являются победителями и призерами Чемпионата и Первенства Калининградской области, Северо-Западного федерального округа, всероссийских и международных соревнований.
Аэробная гимнастика (или спортивная аэробика) — идеальный спорт как для юных непосед, так и для детей, уже попробовавших себя в другом виде спорта. Это вид гимнастики для мальчиков и девочек, который развивает гибкость, координацию, баланс, силу и выносливость.

Не знаете, куда направить бьющую через край энергию сына или дочери? Приводите!
Профессиональная команда «Шаг вперёд» ведёт набор будущих чемпионов в группы:
— 3-5 лет
— 6-8 лет
— 9-11 лет
— 12 и старше (с подготовкой)
Для удобной записи на занятия вы можете заполнить заявку онлайн.
Спорт учит детей дисциплине, мотивирует на успех во всех сферах жизни!
Наши занятия очень разнообразны и увлекательны. Мы объединяем элементы спортивной и художественной гимнастики, акробатики и танцев. Занятия для малышей проводятся 3 раза в неделю по 1 часу. Старшие спортсмены тренируются больше и чаще. Команда — это вторая семья. Здесь ребёнок приобретает не только физические навыки. Мы прививаем нашим воспитанникам общечеловеческие ценности — уважение к старшим, забота о младших, помощь новеньким, дисциплина, мотивация на успех во всех сферах жизни. Наше отдельное достижение (а также поддержка и опора) — очень сплоченный коллектив родителей. «Шаг вперёд» это большая дружная команда, в которой рады новым спортсменам.

Занятия ведут квалифицированные тренеры, воспитанники которых неоднократно покоряли пьедесталы Чемпионатов Европы и мира. Группы по 10-12 человек обеспечивают индивидуальный подход и внимание к каждому спортсмену.
Тренировочный процесс включает в себя:
Общую физическую подготовку
Классическую хореографию
Специальную физическую подготовку
Современные танцы
Акробатику
Растяжку
Наши спортивные залы – это большие, светлые хорошо проветриваемые помещения общей площадью 420 квадратных метров. Набор профессионального оборудования - мечта любой спортивной школы. В «Шаг вперёд» есть профессиональный помост для спортивной аэробики, мягкое борцовское покрытие 10х10 м, дорожка для акробатических прыжков, полный комплект оборудования для физической подготовки, укомплектованные классы хореографии.
Школа аэробной гимнастики «Шаг вперёд»
г. Калининград, ул. Мусоргского, 10, к.16а
+7-911-469-14-14

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