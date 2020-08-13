«Школа гимнастики мозга»
Тренируем память, внимание и скорость мышления
Как быть, если ребенок никак не может сосредоточиться на обучении или всегда чего-то не хватает: внимательности, усидчивости, мотивации, а порой всего разом?
В помощь специальные нейротренажеры и «умные» мячи
С помощью специальных нейротренажеров и «умных» мячей в Школе гимнастики мозга тренируют: концентрацию внимания, память, скорость мышления, ловкость, координацию всего тела, координацию глаз-рука, двуполушарное мышление и другие навыки.
Программа способствует повышению успеваемости в школе. За счет включения каналов восприятия улучшаются учебные навыки: математика, чтение, письмо, освоение иностранных языков и другое. Занятия помогут создать хороший школьный старт, быстрее включиться в учебный процесс. Так как многие упражнения выполняются с партнером и в группах, развивается сотрудничество, командный дух. Занятия включают более 300 упражнений разной сложности.
Впервые в Калининграде современные методики и новый вид занятий
Группы распределяются по возрастам и способностям:
4-5 лет — «Умные мячики»,
6-7 лет — «Сбалансированный первоклассник»,
8-14 лет — «Успешный школьник»,
16 и старше — продвинутый уровень сложности.
В Школе гимнастики мозга используются уникальные современные методики. Для Калининграда это новый вид занятий. В школе создано пространство «тренажерный зал для мозга». Занятия ведут сертифицированные специалисты: международные инструкторы по гимнастике мозга с опытом работы в образовании более 20 лет, имеющие свои публикации и авторские программы.

Знания и навыки, которые останутся с ребенком на всю жизнь
После курса занятий многие родители отмечают, что сокращается время на выполнение ребенком домашних заданий, так как появляется больше сосредоточенности. Появляется мотивация. Эти знания и навыки остаются на всю жизнь и становятся хорошим фундаментом для гармоничного развития. Что касается первоклашек, у них легче проходит адаптация к школе.
Многие родители при возникновении школьных трудностей сразу идут к репетитору для восполнения знаний, но результат не такой быстрый, как хотелось бы. Все чаще школьные трудности связаны с нейромоторной незрелостью, которую можно скорректировать у специалистов. И тогда успехи в обучении будут намного заметнее. К тому же дети с удовольствием ходят на занятия!
Набор в группы ограничен.
«Школа гимнастики мозга»
г. Калининград
ул. Проф. Севастьянова, д. 3/5 (вход со двора, 2 этаж)
ул. Аксакова, д. 123 (строение 2)
+7 952 113 55 27
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