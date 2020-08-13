«Школа гимнастики мозга»

Знания и навыки, которые останутся с ребенком на всю жизнь



После курса занятий многие родители отмечают, что сокращается время на выполнение ребенком домашних заданий, так как появляется больше сосредоточенности. Появляется мотивация. Эти знания и навыки остаются на всю жизнь и становятся хорошим фундаментом для гармоничного развития. Что касается первоклашек, у них легче проходит адаптация к школе.

