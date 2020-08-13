«Школа гимнастики мозга»

В помощь специальные нейротренажеры и «умные» мячи
С помощью специальных нейротренажеров и «умных» мячей в Школе гимнастики мозга тренируют: концентрацию внимания, память, скорость мышления, ловкость, координацию всего тела, координацию глаз-рука, двуполушарное мышление и другие навыки.
Программа способствует повышению успеваемости в школе. За счет включения каналов восприятия улучшаются учебные навыки: математика, чтение, письмо, освоение иностранных языков и другое. Занятия помогут создать хороший школьный старт, быстрее включиться в учебный процесс. Так как многие упражнения выполняются с партнером и в группах, развивается сотрудничество, командный дух. Занятия включают более 300 упражнений разной сложности.