Языковая школа «ЮниПро» имеет лицензию, а значит, наши классы уютны и полностью безопасны, поскольку соответствуют СанПинам. С нами у вас будет возможность сэкономить на обучении, так как мы работаем с сертификатами ПФДО, материнским капиталом. Занимаясь в нашей школе, вы впоследствии сможете оформить налоговый вычет и вернуть часть средств, потраченных на свое обучение и обучение ребенка. Для семей с несколькими детьми предусмотрены специальные условия. А еще, возможно, мы находимся рядом с вашим домом.