Языковая школа «ЮниПро»
Выучи новый для себя язык — получи новые возможности
Вашему ребенку нужна помощь с иностранным языком в школе? Мы знаем ФГОСы и школьные программы, их плюсы и минусы, требования и несовершенства. При помощи самых современных программ от ведущих мировых издателей сбалансируем и дополним школьные знания и добьемся успешности вашего ребенка в школе.
Растите маленького гения?
Наукой доказано, что чем раньше ребенок начинает заниматься иностранным языком, тем лучшие результаты он показывает в будущем. Наши игровые программы для дошкольников помогут ребенку полюбить язык и занятия.
Нацеливаетесь в престижный российский или даже зарубежный вуз?
Без хороших результатов на экзаменах и международных сертификатов не обойтись. С поддержкой наших профессионалов вы сможете уверенно сдать ЕГЭ и ОГЭ. Мы также накопили огромный опыт по подготовке к Кембриджским экзаменам, IELTS, PTE, который позволяет нашим учащимся каждый год добиваться поставленных целей.
Мы также являемся авторизованным центром по приему международного экзамена Pearson Test of English (PTE — это система мониторинга знаний по английскому языку, тестирование по Европейскому стандарту с выдачей Сертификата международного образца, который признается в ВУЗах, работающих по Общей Европейской Шкале).
Почему нужно отдать предпочтение нашей школе?
Языковая школа «ЮниПро» имеет лицензию, а значит, наши классы уютны и полностью безопасны, поскольку соответствуют СанПинам. С нами у вас будет возможность сэкономить на обучении, так как мы работаем с сертификатами ПФДО, материнским капиталом. Занимаясь в нашей школе, вы впоследствии сможете оформить налоговый вычет и вернуть часть средств, потраченных на свое обучение и обучение ребенка. Для семей с несколькими детьми предусмотрены специальные условия. А еще, возможно, мы находимся рядом с вашим домом.
Звоните и записывайтесь
тестирование и пробный урок бесплатно!
Языковая школа «ЮниПро»
г. Калининград,
ул. маршала Борзова д. 58А, 2 этаж, каб. 1, 3
Тел. 38-83-52, +7 9062- 38-83-52
ул. Аксакова, д. 102Б, каб. 8,11
Тел.: 38-83-59, +7 9062-38-83-59

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