Компьютерная Академия ТОП

Если ваш ребенок не мыслит своей жизни без гаджетов и виртуальной реальности — не стоит переживать и волноваться, что это увлечение отрывает его от реальной жизни и отнимает детство. Просто направьте его интересы в правильное русло с помощью Компьютерной академии ТОП — одного из крупнейших провайдеров IT-образования в мире.
Ведется набор на четыре направления:
  • Первый Шаг (7-8 лет)
    Компьютерная подготовка для детей начальных классов, дети разовьют внимание, концентрацию, сенсорику, память, логическое и аналитическое мышление, интеллект.
  • Малая Компьютерная Академия (9-14 лет)
    Тест-драйв профессий в IT-индустрии, лучшая программа подготовки детей к будущему (по оценке ООН и ЮНЕСКО), программа развивает универсальные навыки, полезные для каждого.
  • Школьник студент (от 14 лет)
    Разработчик программного обеспечения
    Курс позволяет попробовать себя в разных направлениях дизайна — от отрисовки баннеров и сайтов до дизайна интерьера. По окончании студенты выбирают то направление, которое им наиболее интересно.

    Компьютерная графика и дизайн
    Систематизируйте ваши знания в сфере IT и получите новые прикладные скиллы, востребованные на внутреннем и международном рынках.

  • Юный программист (4-6 лет)
    Первое знакомство с миром IT, ребенок приобретает необходимые актуальные знания и умения, которые в будущем сделают его чемпионом.
Почему родители выбирают Компьютерную академию ТОП?
Любая наша образовательная программа базируется на трех обязательных составляющих эффективного образования:
  • Актуальная программа
    Ваш ребенок приобретает необходимые актуальные знания и умения, которые в будущем сделают его чемпионом.
  • Дружеская атмосфера
    В Академии уверены, что современное образование — это тандем преподавателя и студента. Все участники процесса работают на равных, в комфортных лабораториях с передовым оборудованием.
  • Команда профессионалов
    Наши специалисты вдохновят, привьют интерес к учебе, к созданию собственных проектов, научат работать самостоятельно и в команде, разбираться в технике и помогут ему делать это правильно и с пользой!
В Академии ТОП не только помогут раскрыть потенциал вашего ребенка, но также прокачают в нем такие навыки, как многозадачность, логику и внимательность, а заодно на практике покажут, что IT-образование обязательно пригодится при выборе будущей профессии.
Присоединяйтесь к обучению!

Выберите для своего ребенка успешное будущее!
А наши опытные менторы и преподаватели помогут на пути к успеху!
