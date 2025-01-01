Компьютерная Академия ТОП

Направьте увлечение ребенка гаджетами в правильное русло
Продолжаем набор в Калининграде детей 4–14 лет
Если ваш ребенок не мыслит своей жизни без гаджетов и виртуальной реальности — не стоит переживать и волноваться, что это увлечение отрывает его от реальной жизни и отнимает детство. Просто направьте его интересы в правильное русло с помощью Компьютерной академии ТОП — одного из крупнейших провайдеров IT-образования в мире.
Ведется набор на четыре направления:
Первый Шаг (7-8 лет)
Компьютерная подготовка для детей начальных классов, дети разовьют внимание, концентрацию, сенсорику, память, логическое и аналитическое мышление, интеллект.
Разработчик программного обеспечения Курс позволяет попробовать себя в разных направлениях дизайна — от отрисовки баннеров и сайтов до дизайна интерьера. По окончании студенты выбирают то направление, которое им наиболее интересно.
Компьютерная графика и дизайн Систематизируйте ваши знания в сфере IT и получите новые прикладные скиллы, востребованные на внутреннем и международном рынках.
Юный программист (4-6 лет)
Первое знакомство с миром IT, ребенок приобретает необходимые актуальные знания и умения, которые в будущем сделают его чемпионом.
Почему родители выбирают Компьютерную академию ТОП?
Любая наша образовательная программа базируется на трех обязательных составляющих эффективного образования:
Актуальная программа
Ваш ребенок приобретает необходимые актуальные знания и умения, которые в будущем сделают его чемпионом.
Дружеская атмосфера
В Академии уверены, что современное образование — это тандем преподавателя и студента. Все участники процесса работают на равных, в комфортных лабораториях с передовым оборудованием.
Команда профессионалов
Наши специалисты вдохновят, привьют интерес к учебе, к созданию собственных проектов, научат работать самостоятельно и в команде, разбираться в технике и помогут ему делать это правильно и с пользой!
В Академии ТОП не только помогут раскрыть потенциал вашего ребенка, но также прокачают в нем такие навыки, как многозадачность, логику и внимательность, а заодно на практике покажут, что IT-образование обязательно пригодится при выборе будущей профессии.
Присоединяйтесь к обучению!
Выберите для своего ребенка успешное будущее! А наши опытные менторы и преподаватели помогут на пути к успеху!