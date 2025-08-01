Путеводитель для родителей — 2025

Все о студиях и центрах развития детей и подростков в Калининграде
Что делает детство по-настоящему насыщенным? Конечно же, кружки и секции, помогающие раскрыть таланты ребенка. Интересный и полезный досуг играет огромную роль в гармоничном развитии, и его влияние невозможно переоценить.
Мы подготовили для вас тщательно отобранный список детских кружков, секций и образовательных центров, где ценят индивидуальность и создают атмосферу для роста. Здесь каждый ребенок сможет найти занятие по душе: творческие студии для юных художников и изобретателей, спортивные секции для активных и целеустремленных, курсы программирования и научные лаборатории для тех, кого влекут интеллектуальные вызовы. Для старшеклассников доступны программы подготовки к ЕГЭ и занятия иностранными языками с опытными преподавателями.

Наша цель — помочь вам выбрать именно те варианты, которые соответствуют характеру, интересам и потребностям вашего ребенка. Подарите ему возможность развиваться с удовольствием!
Интеллектуально-творческие студии
Спортивные
секции

Российская академия «Цифра»
Центр Развития Культуры
Центр развития современных компетенций детей БФУ им.И.Канта
Центр раннего развития «Первые шаги»
Детская школа дизайна
Компьютерная Академия ТОП

Детская футбольная школа «Юниор»
Школа танца Юлии Мягковой «IM DANCE»
Школа Танцевально-Эстетического Воспитания «Северо-Запад»
Детский спортивный клуб «Шаг вперёд»
