«Балтийский академический центр»

На занятиях используются передовые технологии и учебные программы Международной сети клубов «Роботрек» (г. Санкт-Петербург), и разработки «БалтАкадемЦентра» (г. Калининград).
Занятия проводятся в помещении Центра, а также в онлайн-режиме
и в смешанном формате (онлайн+оффлайн).
Все тренеры и педагоги центра проходят обязательное регулярное внутреннее обучение по программам компании «Роботрек» (г. Санкт-Петербург) и «Балтийского академического центра» (г. Калининград). Ассистенты и тренеры работают под руководством и контролем ведущих специалистов «БалтАкадемЦентра», имеющих профильное образование, большой педагогический опыт, ученые степени и звания.
Наши воспитанники принимают участие в конкурсах и соревнованиях (всероссийские соревнования «Деталька», «Деталька. Калининград», «ТехноЛогика», конкурс по программированию «Хакатоша» и др.), позволяющих пополнить портфолио ребят дипломами и грамотами, подтверждающими их достижения.