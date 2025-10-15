«Балтийский академический центр»
Мы делаем детей счастливыми, открывая им возможности для познания мира!

«Балтийский академический центр» - центр гармоничного развития ребенка разных возрастных групп, от 4 до 18 лет

«Роботрек. Лига юных инженеров» — динамичный и развивающийся проект «Балтийского академического центра», опирающийся на традиции и учитывающий современные тренды в образовании и науке.
Наличие Лицензии на осуществление образовательной деятельности N 2139 от 12.09.2019г. дает родителям возможность получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение, удостоверяет соответствие помещений, оборудования, условий обучения в Центре государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Центр имеет возможность провести оплату средствами материнского капитала

Цель систематических занятий в Центре — уже сейчас начать готовить детей к тому, чтобы в будущем они стали специалистами, востребованными на рынке труда.

«Балтийский академический центр» осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям:
  • Робототехника (4-7 лет) (7-10 лет)
  • Программирование для детей (7-10), подростков (11-16) и взрослых.
  • Английский язык (группы углубленного изучения, группы помощи с домашним заданием, групповые и
    индивидуальные занятия, онлайн и офлайн формат
    занятий)
  • Репетиторы начальной школы (помощь с восполнением пробелов школьной программы, помощь с домашним заданием)
  • Шахматы (4-6, 7-10)
  • Рисование (4-7, 8-12)
  • Подготовка к школе (5-6, 6 лет)
  • Медиастудия (школа блогеров) (7-10 лет)
  • Зимний и летний интенсив
  • Логопед
  • Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
Регулярные занятия программированием, робототехникой, шахматами полезны каждому ребенку, они:
Развивают культуру мышления, мелкую моторику, память, внимание
«Прокачивают» воображение, логику, абстрактное мышление, творческие способности
Знакомят с законами математики и физики и дают возможность увидеть их работу в действии, понять окружающий нас мир
Развивают аккуратность, дисциплину и усидчивость, целеустремленность
Учат концентрироваться, работать в команде
Повышают обучаемость и помогают выработать характер.
Иностранный язык необходим каждому специалисту, чтобы:
Понимать тексты на иностранном языке
Свободно беседовать на профессиональные темы
Быть способным анализировать иностранные материалы и, конечно же, программировать!

На занятиях по подготовке к школе в «БалтАкадемЦентре»:
Соблюдается преемственность между дошкольным и школьным образованием
Занятия адаптируют ребенка к требованиям большинства школ
Используются современные и актуальные методики.
Первый год школы не превратится в стресс для ребенка и его родителей!

В «Школе блогеров» и Медиастудии «БалтАкадемЦентра» ребенок научится:
Основам блогерской профессии, журналистики
Узнает специфику самых популярных соц.сетей и видеохостингов
Изучит основы фото- и видеосъемки и монтажа
Создаст свой личный бренд
Освоит актерские навыки
Сможет создавать креативный контент
Научится успешно продвигать свой аккаунт
Мы раскрываем таланты!
На занятиях используются передовые технологии и учебные программы Международной сети клубов «Роботрек» (г. Санкт-Петербург), и разработки «БалтАкадемЦентра» (г. Калининград).

Занятия проводятся в помещении Центра, а также в онлайн-режиме и в смешанном формате (онлайн+оффлайн).

Все тренеры и педагоги центра проходят обязательное регулярное внутреннее обучение по программам компании «Роботрек» (г. Санкт-Петербург) и «Балтийского академического центра» (г. Калининград). Ассистенты и тренеры работают под руководством и контролем ведущих специалистов «БалтАкадемЦентра», имеющих профильное образование, большой педагогический опыт, ученые степени и звания.

Наши воспитанники принимают участие в конкурсах и соревнованиях (всероссийские соревнования «Деталька», «Деталька. Калининград», «ТехноЛогика», конкурс по программированию «Хакатоша» и др.), позволяющих пополнить портфолио ребят дипломами и грамотами, подтверждающими их достижения.
Приходи в «Роботрек. Лига юных инженеров» и «БалтАкадемЦентр» и прокачай себя для успешного цифрового будущего!

«Балтийский академический центр»
г. Калининград
ул. Фермора, 5 (Сельма)
+7 (4012) 40 16 08
+7 (4012) 410 420

baltacademcenter.ru/robototekhnika
baltacademcenter.ru
