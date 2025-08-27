Центр развития современных компетенций детей БФУ им.И.Канта
Будущее здесь!
Центр развития современных компетенций детей — это подразделение Балтийского федерального университета им. И. Канта. Здесь школьники от 9 до 18 лет под руководством опытных наставников развивают необходимые в современном мире навыки и компетенции, готовятся к поступлению в вузы различной направленности.
Художник по реквизиту в Blender (14-17 лет)
Курс по 3D-моделированию с нуля. Подростки освоят фундамент моделирования, текстурирования и сборки готовой локации из своих моделей.
Мир робототехники: основы алгоритмики и механики (9-12 лет)
Учащиеся познакомятся с принципами работы механических систем, научатся разрабатывать алгоритмы и программировать роботов. Программа развивает логическое мышление, креативность и умение работать в команде.
Основы умного дома на Arduino (12-16 лет)
Изучаем электронику и автоматизацию на платформе Arduino. Ученики создают умные устройства, учатся работать с датчиками и микроконтроллерами.
Основы естествознания (9-11 лет)
Курс знакомит с базовыми явлениями природы и приборами для их изучения. Ребят ждут практические работы с физическими и химическими явлениями, изучение клеток, минералов и биоразнообразия.
Школа экспериментальной химии (12-13 лет)
Изучаем основные понятия химии: вещества, атомы, элементы, смеси, реакции, химическая связь. Разберем свойства неорганических соединений, типы реакций. Решаем экспериментальные задачи.
Общая и неорганическая химия (14-15 лет)
Курс для выхода за рамки школьной программы и подготовки к экзаменам. Изучение элементов, веществ, их свойств, химических реакций и законов. Развивает логическое мышление и лабораторные навыки.
Органическая химия (16-17 лет)
Погружение в мир органических соединений: строение, свойства и превращения. Изучение основных классов веществ, ключевых лабораторных навыков, решение задач. Подготовка к олимпиадам.
Биотехнологии микроклонального размножения растений (12-14 лет)
Изучение методов биотехнологий для массового воспроизводства растений. Ребята освоят технологии стерильного культивирования тканей и клеток растений.
Практическая анатомия и физиология человека и животных (14-16 лет)
Курс помогает понять, как устроено тело и как работают органы и системы. Обучение через лекции, лабораторные работы и решение задач для подготовки к экзаменам и олимпиадам.
Химико-биологический и научно-технический мастер-класс
Лабораторные занятия по химии, биологии, инженерии: наглядные эксперименты, простые объяснения и безопасная практика.