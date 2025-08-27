Центр развития современных компетенций детей БФУ им.И.Канта

Центр развития современных компетенций детей — это подразделение Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Здесь школьники от 9 до 18 лет под руководством опытных наставников развивают необходимые в современном мире навыки и компетенции, готовятся к поступлению в вузы различной направленности.