Центр развития современных компетенций детей БФУ им.И.Канта

Будущее здесь!

Центр развития современных компетенций детей — это подразделение Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Здесь школьники от 9 до 18 лет под руководством опытных наставников развивают необходимые в современном мире навыки и компетенции, готовятся к поступлению в вузы различной направленности.
  • Художник по реквизиту в Blender (14-17 лет)
    Курс по 3D-моделированию с нуля. Подростки освоят фундамент моделирования, текстурирования и сборки готовой локации из своих моделей.
  • Мир робототехники: основы алгоритмики и механики (9-12 лет)
    Учащиеся познакомятся с принципами работы механических систем, научатся разрабатывать алгоритмы и программировать роботов. Программа развивает логическое мышление, креативность и умение работать в команде.
  • Основы умного дома на Arduino (12-16 лет)
    Изучаем электронику и автоматизацию на платформе Arduino. Ученики создают умные устройства, учатся работать с датчиками и микроконтроллерами.
  • Основы естествознания (9-11 лет)
    Курс знакомит с базовыми явлениями природы и приборами для их изучения. Ребят ждут практические работы с физическими и химическими явлениями, изучение клеток, минералов и биоразнообразия.
  • Школа экспериментальной химии (12-13 лет)
    Изучаем основные понятия химии: вещества, атомы, элементы, смеси, реакции, химическая связь. Разберем свойства неорганических соединений, типы реакций. Решаем экспериментальные задачи.
  • Общая и неорганическая химия (14-15 лет)
    Курс для выхода за рамки школьной программы и подготовки к экзаменам. Изучение элементов, веществ, их свойств, химических реакций и законов. Развивает логическое мышление и лабораторные навыки.
  • Органическая химия (16-17 лет)
    Погружение в мир органических соединений: строение, свойства и превращения. Изучение основных классов веществ, ключевых лабораторных навыков, решение задач. Подготовка к олимпиадам.
  • Биотехнологии микроклонального размножения растений (12-14 лет)
    Изучение методов биотехнологий для массового воспроизводства растений. Ребята освоят технологии стерильного культивирования тканей и клеток растений.
  • Практическая анатомия и физиология человека и животных (14-16 лет)
    Курс помогает понять, как устроено тело и как работают органы и системы. Обучение через лекции, лабораторные работы и решение задач для подготовки к экзаменам и олимпиадам.
  • Химико-биологический и научно-технический мастер-класс
    Лабораторные занятия по химии, биологии, инженерии: наглядные эксперименты, простые объяснения и безопасная практика.
Что дадут ребенку занятия в настоящем и будущем?
  • Он станет частью университетской среды: будет участвовать в научных событиях, почувствует атмосферу вуза, найдет друзей и единомышленников.
  • Разовьёт навыки самоорганизации и мотивации для учебы и иных целей.
  • Получит опыт, необходимый для осознанного выбора профессии и построения траектории поступления.
В чем преимущество наших занятий?
  • Преподаватели БФУ помогут превратить интерес в увлечение и осознанный выбор профессии.
  • Занятия в современных лабораториях на профессиональном оборудовании.
Реклама. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта». ИНН 3906019856. Erid: 2VSb5zHbZ7w
Центр развития современных компетенций детей БФУ им.И.Канта
г. Калининград,
ул. Университетская, д.2

+7 (4012) 313 325


unichild.kantiana@gmail.com
unichild.kantiana.ru
