Российская академия «Цифра»

Практические навыки, связи в IT-бизнесе и первый рабочий контракт еще в школе



Ваш ребенок все свободное время проводит за компьютером, и вы не знаете, направить ли эту энергию «в мирное русло» или просто ограничить экранное время?
Российская академия «Цифра» в Калининграде знает ответ. Мы превращаем увлечение гаджетами в осознанный выбор перспективной профессии, высоких доходов и уверенности в завтрашнем дне. Это не школьный кружок по информатике, а федеральный проект, где школьники с самого юного возраста погружаются в реальный мир IT, получают практические навыки и строят карьеру.

Почему «Цифра» — это лучшая инвестиция в будущее вашего ребенка?


Ключевое отличие — наша философия. Мы не «душним» теорией, а зажигаем в детях искру интереса к специальности. Наша цель — создавать квалифицированные IT-кадры, всесторонне развивая детей. Занятия ведут молодые практикующие специалисты, которые говорят с подростками на одном языке и делятся не постулатами из учебников, а реальными рабочими механиками и актуальными знаниями.

Мы понимаем, что успех в современном мире строится на связях. Поэтому академия активно создает мостик между студентами и бизнесом. Наши ученики не просто учатся — они с первых шагов начинают выстраивать профессиональные связи, посещая мастер-классы и конференции. Академия сама является модератором крупных IT-мероприятий и приглашает в гости ведущих специалистов индустрии. Этим летом наши студенты бесплатно отдыхали и учились в «Балтийском Артеке» — это лишь один из примеров уникальных возможностей, которые мы предоставляем.

Чему и как учат в академии «Цифра»?


Образовательный процесс построен на собственной лицензированной платформе с четким принципом «от простого к сложному». Мы предлагаем программы для разных возрастов и уровней подготовки:

  • Основы цифровой грамотности для младших школьников
  • Программирование на востребованных языках (Python, Java и др.)
  • Веб-разработка и дизайн
  • Создание мобильных приложений
  • Кибербезопасность

Но главное — упор на практику. Обучение разбито на блоки, и по итогам каждого студенты защищают собственные проекты. Так они прокачивают не только хард-скиллы (профессиональные умения), но и критически важные софт-скиллы: учатся выступать на публику, аргументировать свою точку зрения и работать в команде.

У нас уже есть чем гордиться!


Яркий пример успеха — Паша Юрчук. Всего через два года обучения в «Цифре» он в 15 лет получил позицию Junior-разработчика в компании AmberCode. История Паши — не случайность, а закономерный результат нашей системы, которая нацелена на реальный результат и раннюю профориентацию.

Комфортная среда и доступность


Мы создали современное пространство для погружения в IT:

  • 6 светлых аудиторий с панорамными окнами и кондиционерами
  • Персональное рабочее место для каждого студента с мощным компьютером и всем необходимым ПО
  • Гибкое расписание: занятия проходят в будни днем и вечером, а также в выходные дни

Убедиться в этом легко: мы регулярно проводим бесплатные экскурсии и открытые мастер-классы, а записаться на первое пробное занятие можно без каких-либо обязательств.

Команда российской академии «Цифра» на БалтАртеке

Слева направо: студенты Ярослав Краморенко, Даниил Василовский, Павел Юрчук, Данил Лаптев, Арсений Иванов

Отчет о мероприятии

Дайте вашему ребенку путевку в жизнь, а не просто увлечение


В мире, где технологии правят бал, лучшее, что вы можете дать ребенку, — это актуальные знания, поддержку единомышленников и прямой путь к профессии мечты. Академия «Цифра» в Калининграде открывает все эти возможности.
Запишитесь на пробный урок прямо сейчас и помогите ребенку сделать первый осознанный шаг в успешное будущее!
Реклама. ООО «Цифра». ИНН 3906413813. Erid: 2VSb5ypWw9b
Цифра
г. Калининград, ул. Театральная, 35, 8-й этаж

+7 (4012) 990-921

klgd.cifra.digital
Вернуться назад
©2025 «Новый Калининград.Ru»
Реклама