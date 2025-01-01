Российская академия «Цифра»

Почему «Цифра» — это лучшая инвестиция в будущее вашего ребенка?
Ключевое отличие — наша философия. Мы не «душним» теорией, а зажигаем в детях искру интереса к специальности. Наша цель — создавать квалифицированные IT-кадры, всесторонне развивая детей. Занятия ведут молодые практикующие специалисты, которые говорят с подростками на одном языке и делятся не постулатами из учебников, а реальными рабочими механиками и актуальными знаниями.
Мы понимаем, что успех в современном мире строится на связях. Поэтому академия активно создает мостик между студентами и бизнесом. Наши ученики не просто учатся — они с первых шагов начинают выстраивать профессиональные связи, посещая мастер-классы и конференции. Академия сама является модератором крупных IT-мероприятий и приглашает в гости ведущих специалистов индустрии. Этим летом наши студенты бесплатно отдыхали и учились в «Балтийском Артеке» — это лишь один из примеров уникальных возможностей, которые мы предоставляем.
Чему и как учат в академии «Цифра»?
Образовательный процесс построен на собственной лицензированной платформе с четким принципом «от простого к сложному». Мы предлагаем программы для разных возрастов и уровней подготовки:
Но главное — упор на практику. Обучение разбито на блоки, и по итогам каждого студенты защищают собственные проекты. Так они прокачивают не только хард-скиллы (профессиональные умения), но и критически важные софт-скиллы: учатся выступать на публику, аргументировать свою точку зрения и работать в команде.
У нас уже есть чем гордиться!
Яркий пример успеха — Паша Юрчук. Всего через два года обучения в «Цифре» он в 15 лет получил позицию Junior-разработчика в компании AmberCode. История Паши — не случайность, а закономерный результат нашей системы, которая нацелена на реальный результат и раннюю профориентацию.
Комфортная среда и доступность
Мы создали современное пространство для погружения в IT:
Убедиться в этом легко: мы регулярно проводим бесплатные экскурсии и открытые мастер-классы, а записаться на первое пробное занятие можно без каких-либо обязательств.
Команда российской академии «Цифра» на БалтАртеке
Слева направо: студенты Ярослав Краморенко, Даниил Василовский, Павел Юрчук, Данил Лаптев, Арсений Иванов
Дайте вашему ребенку путевку в жизнь, а не просто увлечение