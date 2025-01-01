Российская академия «Цифра»

Чему и как учат в академии «Цифра»?

Образовательный процесс построен на собственной лицензированной платформе с четким принципом «от простого к сложному». Мы предлагаем программы для разных возрастов и уровней подготовки:

Основы цифровой грамотности для младших школьников

Программирование на востребованных языках (Python, Java и др.)

Веб-разработка и дизайн

Создание мобильных приложений

Кибербезопасность

Но главное — упор на практику. Обучение разбито на блоки, и по итогам каждого студенты защищают собственные проекты. Так они прокачивают не только хард-скиллы (профессиональные умения), но и критически важные софт-скиллы: учатся выступать на публику, аргументировать свою точку зрения и работать в команде.