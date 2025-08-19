Солисты и группы «I'M DANCE» в своей большой истории являются многократными обладателями Гран-при, имеют звания чемпионов мира и Европы по танцевальному шоу, джазу, модерну, постоянно становятся лауреатами 1-й степени на международных и всероссийских конкурсах. Также получают специальные призы от судей за сильную технику исполнения, за интересные постановки и восхитительный артистизм!
Начиная заниматься в танцевальной школе «I'M DANCE», ученик погружается в прекрасный мир танца, наполненный красотой, яркими событиями, интересными поездками и, конечно, изучением искусства хореографии. Танцор попадает в круг друзей, с которыми вместе растет, развивается, путешествует и получает качественные профессиональные знания. Более 30 выпускников «I'M DANCE» работают хореографами, танцовщиками или открыли свои хореографические коллективы в Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Варшаве.
В школе танца «I'M DANCE» разработана специальная программа обучения по направлениям:
джаз
контемпорари
хип-хоп
танцевальное шоу
гимнастика
акробатика
Дополнительно танцоры занимаются актёрским мастерством и развивают свои творческие таланты в импровизации.
В школу танцев принимают с 3 лет на подготовительное отделение, в 7 лет танцоры преводятся на основное обучение и в 18 лет выпускаются и становятся артистами Калининградского Театра танца или продолжают свое обучение в университетах и колледжах.
Сейчас идёт набор в подготовительные группы детей 3–7 лет
Идёт добор в классы основного обучения (только танцоры, имеющие хореографическую или гимнастическую подготовку):
6–7 лет
8–9 лет
10–12 лет
13–15 лет
16–18 лет
Также идёт набор в любительские группы по джазу, контемпорари, танцевальному шоу ( утренние и дневные занятия):
8–11 лет
12–15 лет
16 и старше
взрослые от 25 лет
Для малышей 3–5 лет разработана интересная программа занятий. Она направлена на развитие данных ребёнка, его творческих способностей и помогает маленькому танцору достигать высоких результатов, при этом занимаясь с радостью и удовольствием!
В этом году создана группа только для мальчиков 3–7 лет! В программу занятий входят брейк-данс, акробатика и основы современных танцев. Все для гармоничного развития силовых, физических и танцевальных качеств мужского подрастающего поколения!
Яркие интересные и насыщенные постановки — это особая гордость нашей школы! Руководитель «I'M DANCE» Юлия Мягкова является главным балетмейстером школы. Она много раз получала награды за лучшую балетмейстерскую работу, в том числе завоевала Гран-при на Международном конкурсе балетмейстеров «Вдохновение XXI века» 2024!
В 2023–2025 годах Школа танца I’M DANCE выиграла шесть Гран-при на Международных конкурсах танца в Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге.
Развитие хореографического искусства в Калининградской области — одна из основных задач «I'M DANCE». Мы являемся сорганизаторми самых больших международных танцевальных событий в Калининграде: — Международный конкурс танца «Янтарный кубок» (более 1300 участников) — Международный конкурс танца «KONIG DANCЕ»(более 1000 участников) Проводим другие всероссийские хореографические события: фестивали, мастер-классы с лучшими хореографами и педагогами из университетов России, Германии, Белоруссии, а также летние танцевальные сборы!
Открыт новый набор – 2025! Летим в новый танцевальный год!
Мы растим чемпионов! Мы создаём искусство!
