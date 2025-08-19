Для малышей 3–5 лет разработана интересная программа занятий. Она направлена на развитие данных ребёнка, его творческих способностей и помогает маленькому танцору достигать высоких результатов, при этом занимаясь с радостью и удовольствием!



В этом году создана группа только для мальчиков 3–7 лет!

В программу занятий входят брейк-данс, акробатика и основы современных танцев. Все для гармоничного развития силовых, физических и танцевальных качеств мужского подрастающего поколения!