Языковая школа «INЯЗ Студия»

Как мы работаем:
Небольшие группы, в среднем четыре человека, позволяют обеспечить индивидуальный подход к каждому слушателю. Учебный процесс подчинен принципу «эффективно и с удовольствием». За эффективность отвечают современные коммуникативные методики преподавания, профессионализм и креативность педагогов. А за удовольствие — комфортная и теплая обстановка.
Аудитории каждого филиала — это яркие, современные, оснащенные всей необходимой техникой учебные пространства, в которых царит атмосфера доброжелательности и взаимного доверия между учениками и преподавателями.