Языковая школа «INЯЗ Студия»

Группы для школьного звена и взрослых формируются в «INЯЗ Студии» в течение всего учебного года, начиная с сентября. Программа построена на учебных пособиях британских издательств и дополнена собственными методическими разработками. Важно, что у учеников Студии есть возможность регулярного общения с носителями языка: это позволяет сделать изучение иностранного языка естественным интересным процессом и повышает мотивацию.



Замечательно и то, что многие дети учатся в «INЯЗ Студии» из года в год: есть те, которые пришли в Студию в начальной школе, а в этом году уже сдали ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку на высокие баллы.