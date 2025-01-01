Языковая школа
«INЯЗ Студия»
Найди общий язык с миром!

Наша команда профессионалов вот уже 16 лет создаёт качественную мультиязычную среду и помогает решить любые языковые задачи! Мы приглашаем взрослых и детей на эффективные и увлекательные занятия по иностранным языкам. Наши опытные педагоги помогут повысить ваш уровень владения иностранным языком, подготовиться к выпускным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ на отлично и заложить основы билингвизма в самый ранний дошкольный период.
Каким языкам мы обучаем:
Английский, китайский, немецкий, французский, испанский, польский, итальянский, японский и другие иностранные языки по запросу.
Дополнительные занятия:
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и международным экзаменам. Русский язык, математика.
Как мы работаем:
Небольшие группы, в среднем четыре человека, позволяют обеспечить индивидуальный подход к каждому слушателю. Учебный процесс подчинен принципу «эффективно и с удовольствием». За эффективность отвечают современные коммуникативные методики преподавания, профессионализм и креативность педагогов. А за удовольствие — комфортная и теплая обстановка.
Аудитории каждого филиала — это яркие, современные, оснащенные всей необходимой техникой учебные пространства, в которых царит атмосфера доброжелательности и взаимного доверия между учениками и преподавателями.

Наши преподаватели:
У всех преподавателей «INЯЗ Студии» высшее лингвистическое образование, опыт работы от 5 до 30 лет, большое желание донести информацию до каждого слушателя и искренняя любовь к своему делу.
Кто наши слушатели:
«INЯЗ Студия» приглашает на занятия взрослых и школьников с 1 по 11 класс. Взрослые и детские группы формируются с учётом уровня владения иностранным языком, возраста и личностных особенностей каждого слушателя. Квалифицированные педагоги проведут предварительное тестирование и определят уровень владения языком согласно общеевропейской шкале CEFR, а методист Студии с радостью поможет выбрать идеальный формат обучения.

SmartKids — уникальный проект погружения малышей в иностранную языковую среду. Наша цель — помочь детям освоить международный язык общения интуитивно, играючи, естественно и по принципу родного языка.
Уже восьмой год мы с радостью продолжаем создавать качественно новую языковую среду для детей младшего возраста. Среду, в которой английский, немецкий и французский языки перестают быть для детей иностранными и становятся языком общения и выражения мыслей.
Преимущества нашего мультиязычного пространства для детей:
  • высококвалифицированные педагоги
  • современная авторская методика полного погружения
  • развивающее пространство
  • интерактивность занятий

Мы с нетерпением ждем новых маленьких слушателей — дошкольников от 3 до 6 лет — на утренние и вечерние занятия в формате интенсив.

Группы для школьного звена и взрослых формируются в «INЯЗ Студии» в течение всего учебного года, начиная с сентября. Программа построена на учебных пособиях британских издательств и дополнена собственными методическими разработками. Важно, что у учеников Студии есть возможность регулярного общения с носителями языка: это позволяет сделать изучение иностранного языка естественным интересным процессом и повышает мотивацию.

Замечательно и то, что многие дети учатся в «INЯЗ Студии» из года в год: есть те, которые пришли в Студию в начальной школе, а в этом году уже сдали ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку на высокие баллы.
Количество слушателей «INЯЗ Студии» с каждым годом растет
и на данный момент составляет около 320 человек.
Когда записаться:
Лучше всего прямо сейчас!
Лицензия № Л035-01236-39/00226694 от 21.12.2020
ИП Цайлер Кира Евгеньевна, ИНН 391400686536, Erid: 2VSb5xD5NnV
Языковая школа «INЯЗ Студия»
г. Калининград, ул. Октябрьская, 8, ДЦ "На Острове", оф. 201, 212
+7 (4012) 69 75 50

ул. Согласия, 39, ДС "Янтарный", оф. 106, 107
+7 (4012) 69 55 22

ул. Юбилейная, 10, БЦ "На Юбилейной", оф. 307, 308
+7 (4012) 50 77 33

ул. Аксакова, 102 Б +7 (4012) 69 55 22

e-mail: inyaz. studio@gmail.com
inyazstudio.ru
smartkids.pro
