Сеть секций робототехники «Лига Роботов»

На наших занятиях дети обучаются не только специальным навыкам, но и получают дополнительное развитие, в том числе учатся логически решать поставленные задачи и работать в коллективе и паре. Также они могут получить опыт выступлений на различных соревнованиях.

Все эти навыки помогут в дальнейшем обучении научно-техническим специальностям, способствуя успешному усвоению образовательных программ ВУЗов. Также занятия робототехникой помогают лучше понять школьную программу, потому как подаваемый материал очень тесно связан с физикой, математикой и информатикой. Они позволяют не только освоить теоретический материал по этим предметам, но и закрепить его на практике.