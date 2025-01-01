Сеть секций робототехники
«Лига Роботов»
Из мечтателей в создатели

Открытое инженерное сообщество «Лига Роботов» проводит набор на обучение по робототехнике детей от 4 до 18 лет в одиннадцати филиалах в разных районах Калининграда.

Нашей главной целью является развитие творческого потенциала и формирование у детей инженерных навыков.

Вся программа рассчитана на практикоориентированность. Все занятия направлены на развитие применения полученных навыков в деле, в реализации проектов или решении практических задач. В этом нам помогают используемые наборы LEGO как для младших школьников, так и для старших.
Что получит ребёнок на занятиях?
На каждом занятии ребёнок не только осваивает конструкторские навыки, которые развиваются через специально подобранные сборки, позволяющие изучить основные виды механизмов и движений и проявить творческий подход в решении конструкторских задач, но и изучает алгоритмику и учится решать задачи с её использованием, пользуясь блочной средой программирования, которая не требует знаний текстовых языков или каких-то специальных навыков.
Простая в освоении, она помогает детям учиться выстраивать алгоритмы решения задач. Более старших детей, которые уже обладают этими навыками, мы обучаем текстовым языкам, которые в дальнейшем пригодятся в ВУЗе и работе.

На наших занятиях дети обучаются не только специальным навыкам, но и получают дополнительное развитие, в том числе учатся логически решать поставленные задачи и работать в коллективе и паре. Также они могут получить опыт выступлений на различных соревнованиях.


Все эти навыки помогут в дальнейшем обучении научно-техническим специальностям, способствуя успешному усвоению образовательных программ ВУЗов. Также занятия робототехникой помогают лучше понять школьную программу, потому как подаваемый материал очень тесно связан с физикой, математикой и информатикой. Они позволяют не только освоить теоретический материал по этим предметам, но и закрепить его на практике.

Почему заниматься робототехникой полезно?
  • Робототехника учит не только конструировать, но и программировать
  • Это инвестиция в востребованные инженерные знания и перспективы
    технического образования и карьеры
  • Через робототехнику мы даем знания по физике, математике, программированию,
    алгоритмике, инженерии и даже истории, биологии и географии
  • Совершенствование логического и системного мышления, расширение
    кругозора, развитие творческих способностей

Чем дети занимаются в секции?
На занятиях дети на базе образовательных наборов LEGO (позже Аrduino) конструируют роботов и программируют их на компьютере. У нас разработано 16 образовательных полугодий. Занятия проходят семестрово: осень и весна по 16 недель занятий, каждое по 3 академических часа, занятия по 1 часу проходят для детей 4 — 5 лет. В течение 16 уровней ребята изучают 5 языков программирования, от самого простого, мультяшного, для 1-классников, до текстового C++ на Arduino.
В какие дни проходят занятия?
Занятия проводятся в будни и выходные дни:
по субботам или по воскресеньям,
по 3 академических часа для каждой группы.
Достижения
Главным достижением «Лиги Роботов» является победа на Мировой олимпиаде роботов в 2017 году в г. Сан-Хосе, где наши ребята в самой сложной старшей номинации заняли первое место и привезли золото в Россию. В 2018-м на Мировой Олимпиаде в Таиланде работу наших учеников признали лучшим инженерным решением. Это говорит о том, что наша методика обучения показывает высокую результативность. В 2020 году на областных соревнованиях ребята заняли 2 место по программированию, а в 2021-м — 1 и 2 место в соревнованиях «Янтарный робот».

2023 г — 3 место в Областных соревнованиях по робототехнике
2024 г — 3 место на соревнованиях по робототехнике «Кубок Балтики»
В 2024-м «Лига Роботов» заняла первое место в Олимпиаде по робототехнике в Пекине.
Запишись на занятия прямо сейчас
ЗАПИСАТЬСЯ
Наличие Лицензии на осуществление образовательной деятельности № ДО-2282 дает родителям возможность получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение, удостоверяет соответствие помещений, оборудования, условий обучения государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Секция робототехники «Лига Роботов» поможет заботливым родителям дать своему ребенку перспективное инженерное образование уже с раннего возраста.
Мы с нетерпением ждем встречи с вами!
Реклама. ИП Егорова Евгения Андреевна, ИНН 165718858204. Erid: 2VSb5wkSxDw
Сеть секций робототехники «Лига Роботов»
г. Калининград, ул. Комсомольская, 41
г. Калининград, ул. Интернациональная, 30
г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 147
г. Калининград, ул. Жукова, 10
г. Калининград, ул. Тельмана, 48б
г. Калининград, ул. Литовский вал, 62
г. Калининград, ул. Артиллерийская 34
г. Калининград, ул. Летняя, 48
г. Гурьевск, ул. Новая 5
г. Гурьевск, Пражский бульвар, 3б
г. Зеленоградск, ул. Окружная, 2

Тел. +7 9118 655 699
kgd.ligarobotov.ru
Вернуться назад
©2025 «Новый Калининград.Ru»
Реклама