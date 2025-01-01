Школа Танцевально-Эстетического Воспитания «Северо-Запад»

В ШТЭВ «Северо-Запад» работают педагоги с большим стажем (более 20 лет), имеющие высшее хореографическое образование. Наши преподаватели постоянно проходят мастер-классы как в России, так и в Европе (Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Португалии, Польше, Латвии). Это позволяет им впитать знания и особенности каждой школы танцев и брать от них самое лучшее, чтобы создать свою, авторскую методику обучения! Педагоги ШТЭВ через любовь к искусству танца дают возможность предоставить каждому ребёнку шанс попробовать свои силы и насладиться танцем.

