Школа Танцевально-
Эстетического Воспитания
«Северо-Запад»

Сохраняя традиции и приумножая возможности, идём в ногу со временем. Основана в 2012 году.
Основная цель Школы Танцевально-Эстетического Воспитания «Северо-Запад» — научить детей, как расширить свой потенциал через дисциплины танца и выступления (перформанса). Для них разработана авторская программа развития на базе дисциплин хореографической школы. Дети изучают танцевальные дисциплины согласно анатомо-физическим и возрастным критериям.
Начиная обучение танцам с подготовительных классов, ребёнок к старшим классам
становится профессионалом своего дела.
Более 12 лет гордимся тем, что наши ученики имеют возможность раскрыть свой потенциал и достичь высоких результатов в искусстве танца.
В ШТЭВ «Северо-Запад» работают педагоги с большим стажем (более 20 лет), имеющие высшее хореографическое образование. Наши преподаватели постоянно проходят мастер-классы как в России, так и в Европе (Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Португалии, Польше, Латвии). Это позволяет им впитать знания и особенности каждой школы танцев и брать от них самое лучшее, чтобы создать свою, авторскую методику обучения! Педагоги ШТЭВ через любовь к искусству танца дают возможность предоставить каждому ребёнку шанс попробовать свои силы и насладиться танцем.
Обучение в нашей школе состоит из трех основных ступеней:
подготовительная, основная и взрослая.
Первые шаги (возраст 3−6 лет) — эта ступень направлена на изучение движения на образе. Все занятия проходят с большим удовольствием в дружественной и позитивной атмосфере. Дети занимаются ритмопластикой, партерной гимнастикой, танцевальным движением. Форма выступлений — детский танец.
Основная задача этого периода — привить детям любовь к музыке и занятиям.
Детские группы (возраст от 7−14 лет) — здесь дети продолжают развитие приобретённых навыков, продолжается работа над координацией, равновесием, танцевальностью, музыкальностью, творчеством и смыслом индивида стиля.
На этом этапе учащиеся школы знакомятся со следующими хореографическими дисциплинами:
— классический танец
— народно-сценический танец
— джаз-танец (модерн-джаз, Бродвей-джаз, афро-джаз)
— эстрадный танец
— участие в конкурсах и фестивалях
— летний лагерь ШТЭВ «Северо-Запад»
— поездки по Калининградской обл. и России
Молодёжь (возраст от 14 лет) — это время, когда хочется выделяться, быть индивидуальным, ярким. Физическая и музыкальная подготовка учащегося даёт возможность брать тяжёлые формы танцевального искусства, такие как модерн. В то же время сам учащийся осмысливает свои возможности, ритм, динамику своего тела.
На базе ШТЭВ «Северо-Запад» мы создали Лабораторию, в основе которой лежит танец как инструмент для раскрытия творческого потенциала и социализации. Каждый день в лаборатории включает в себя как импровизацию, так и хореографию.

Танцевальные направления:
— Модерн (техники Martha Graham, Horton и Limon)
— Модерн-джаз
— участие в конкурсах и фестивалях
— поездки по России и Зарубежью
Наша школа развивается!
С 2019 года ШТЭВ «Северо-Запад» сотрудничает с Российским центром капоэйры и спортивным клубом художественной гимнастики «Звёздочка» (г. Оренбург) в лице преподавателей и тренеров, имеющих огромный опыт работы с детьми и взрослыми.

С 2020 года ШТЭВ сотрудничает с ОЦКМ и работает совместно с Образцовым Театром Классического Балета «Апломб». Набор детей с 4 лет.
Мы с радостью предоставляем нашим ученикам возможность выбрать новые направления:

– Эстетическая гимнастика (дети с 4 лет)
– Классический балет ( дети с 4 лет).
ШТЭВ «Северо-Запад» гордится своими учениками и их успехами. Они радуют нас своими достижениями на всероссийских, международных и областных конкурсах и фестивалях. Участники ансамбля являются многократными победителями, лауреатами и дипломантами 1 и 2 степени. Безвозмездно участвуют в благотворительных мероприятиях и городских празднествах. Очень дружные, ответственные и заинтересованные личности!
Одним словом, Школа Танцевально-Эстетического Воспитания «Северо-Запад» — это чудесная и очень дружная семья, которая любит путешествовать, выступать и привозить награды!
Ждем вас в наш дружный веселый коллектив!
Школа Танцевально-Эстетического Воспитания «Северо-Запад»
г. Калининград,
ул. Кирова, 7, каб.216 (Дом офицеров Балтийского Флота)
ул. Бассейная, 42, каб. 4 (Областной центр культуры молодёжи)
ул. Бассейная, 46 (ФОК «Пионер», ледовая арена)
тел +7 911 853 25 59


n-wschooldance.com
