Детский спортивный клуб
«Шаг вперёд»
В спорте может каждый
Детский спортивный клуб
«Шаг вперёд»
В спорте может каждый
Спорт = здоровый, сильный, уверенный ребенок! 💪🏆
А детский  спортивный  клуб  «Шаг вперёд»  — это не только про физическую активность, но и про развитие личности. Привести ребенка к нам на занятия  — правильное решение, которое может принести ему множество пользы
5 причин отдать ребенка в «Шаг вперёд»:
  • Здоровье – укрепляет иммунитет, осанку, развивает тело
  • Характер – дисциплина, целеустремлённость, сила воли
  • Общение – друзья, работа в команде, уважение к тренеру
  • Привычки – меньше гаджетов, нет времени на безделье
  • Талант – шанс раскрыть спортивный потенциал
 В нашем клубе дети и подростки занимаются спортом под руководством квалифицированных тренеров в безопасных оборудованных залах с видеонаблюдением.

 Регулярное проведение и  участие  в соревнованиях: внутриклубных, городских, региональных  и всероссийских с присвоением разрядов.
Направления для мальчиков и девочек:
  • Акробатика
  • Спортивная аэробика
  • Спортивная гимнастика 
  • Развивающая гимнастика
  • Общая физическая подготовка
Расписание и стоимость
Групповые и индивидуальные занятия,
которые проводят внимательные тренеры, профессионалы своего дела.
Занятия проходят в центре Калининграда по адресу: улица Мусоргского, 10, корпус 16а

Детский спортивный клуб «Шаг вперёд» — отличный вариант для гармоничного развития ребенка!
Записаться
Услуги не являются образовательными
Реклама.
Общество с ограниченной ответственностью «ШагВперед». ИНН 3906405820.  Erid: 2VSb5ymWc8y
Детский спортивный клуб «Шаг вперёд»
г. Калининград, ул. Мусоргского, 10, к. 16а

+7 (911) 469-14-14

sportsaerobics39.ru
Вернуться назад
©2025 «Новый Калининград.Ru»
Реклама