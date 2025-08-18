Спорт = здоровый, сильный, уверенный ребенок! 💪🏆 А детский спортивный клуб «Шаг вперёд» — это не только про физическую активность, но и про развитие личности. Привести ребенка к нам на занятия — правильное решение, которое может принести ему множество пользы
5 причин отдать ребенка в «Шаг вперёд»:
Здоровье – укрепляет иммунитет, осанку, развивает тело
Характер – дисциплина, целеустремлённость, сила воли
Общение – друзья, работа в команде, уважение к тренеру
Привычки – меньше гаджетов, нет времени на безделье
Талант – шанс раскрыть спортивный потенциал
В нашем клубе дети и подростки занимаются спортом под руководством квалифицированных тренеров в безопасных оборудованных залах с видеонаблюдением.
Регулярное проведение и участие в соревнованиях: внутриклубных, городских, региональных и всероссийских с присвоением разрядов.