«Детская школа дизайна»

Первый этап развития ребенка — это группы по рисованию для детей от 5 до 12 лет. Дети изучают художественные основы: графику, живопись, композицию, лепку. Мы развиваем творческие способности детей, помогаем выражать эмоции различными художественными материалами и современными техниками. За время занятий ребята узнают про разные творческие профессии и готовы перейти к дальнейшему развитию по разным направлениям.

Занятия 2 раза в неделю по 1 часу. Стоимость абонемента на 8 занятий — 4000 рублей.