«Детская школа дизайна»
«Детская школа дизайна»
Наставники — практикующие художники, дизайнеры, архитекторы
Опытные педагоги-наставники развивают природные творческие способности детей, помогают сформировать хороший вкус и уверенность в своих силах, учат дизайнерскому мышлению, участвуют в процессе гармоничного развития личности, раскрывают секреты мастерства. Мы уделяем внимание каждому ребенку и его индивидуальности. Наша миссия — поиск и развитие юных талантов, передача художественного опыта и дизайн-мышления. Наши студии — это современные, оснащенные всем необходимым пространства для занятий в доброжелательной творческой атмосфере. Педагоги активно занимаются профессиональной деятельностью в сфере архитектуры и дизайна, полиграфии, костюма, ювелирного дела, живописи и графики.
Группы формируются в течение всего учебного года, начиная с августа. Когда записаться: лучше всего сейчас! Занятия начинаем в сентябре.
Занятия 2 раза в неделю по 1 часу. Стоимость абонемента на 8 занятий — 4000 рублей.
Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.
Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.
Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа, курс 1 учебный год. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.
Занятия 1 раз в неделю по 3 часа. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.
Занятия 1 раз в неделю по 2 часа. Курс — 3 месяца. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.
Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа, курс — 1 учебный год. Стоимость абонемента на 4 занятия — 4000 рублей
Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.
Архитектурная мастерская, 7–17 летРебята развивают объёмно-пространственное мышление, учатся чертить и воссоздают идеи в макетах. Они изучают шедевры мировой архитектуры, знакомятся со стилями и проектируют дома, городскую среду, отели, кафе, рестораны, кинотеатры.
Занятия 1 раз в неделю по 2 часа. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.
Занятия по 2,5 часа, стоимость 1 занятия — 1000 рублей.