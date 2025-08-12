«Детская школа дизайна»

Творческая мастерская для детей и подростков 5–17 лет

Детская школа дизайна — это творческая мастерская для современных детей и подростков, которые хотят научиться рисовать и попробовать себя в профессиях: художник, архитектор, дизайнер, модельер, художник театра и кино, визажист, каллиграф.
ДШД основана в Калининграде в 2017 году педагогом-художником, дизайнером интерьеров, членом Союза дизайнеров России Татьяной Александровной Плоткиной. За годы работы сложился дружный коллектив педагогов единомышленников.  Мы проводим выставки на крупных площадках города — Областной театр кукол, Калининградская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара; участвуем в проектах КРО Союза дизайнеров России, Юношеского симфонического оркестра Калининградской области (художественный руководитель и дирижер Кирхгофф М.М.); являемся многолетним партнером музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз», открыты к интересным творческим предложениям и коллаборациям.

Наставники — практикующие художники, дизайнеры, архитекторы


Опытные педагоги-наставники развивают природные творческие способности детей, помогают сформировать хороший вкус и уверенность в своих силах, учат дизайнерскому мышлению, участвуют в процессе гармоничного развития личности, раскрывают секреты мастерства. Мы уделяем внимание каждому ребенку и его индивидуальности. Наша миссия — поиск и развитие юных талантов, передача художественного опыта и дизайн-мышления. Наши студии — это современные, оснащенные всем необходимым пространства для занятий в доброжелательной творческой атмосфере. Педагоги активно занимаются профессиональной деятельностью в сфере архитектуры и дизайна, полиграфии, костюма, ювелирного дела, живописи и графики.

Группы формируются в течение всего учебного года, начиная с августа. Когда записаться: лучше всего сейчас! Занятия начинаем в сентябре.

Работы наших учеников
Первый этап развития ребенка — это группы по рисованию для детей от 5 до 12 лет. Дети изучают художественные основы: графику, живопись, композицию, лепку. Мы развиваем творческие способности детей, помогаем выражать эмоции различными художественными материалами и современными техниками. За время занятий ребята узнают про разные творческие профессии и готовы перейти к дальнейшему развитию по разным направлениям.

Занятия 2 раза в неделю по 1 часу. Стоимость абонемента на 8 занятий — 4000 рублей.

Работы наших учеников
В мастерской «Арт-дизайн» подростки изучают классические и современные виды декоративно-прикладного искусства: батик, гобелен, макраме, линогравюру, роспись по стеклу и многое другое. Уделяем особое внимание цветоведению и развитию художественного вкуса.

Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.

Работы наших учеников
Ребята изучают основы работы в программах Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, учатся дизайнерскому мышлению, создают диджитал-иллюстрации, стикеры, логотипы, изучают основы цветоведения. В завершение курса юные дизайнеры создают собственный фирменный стиль для какой-либо компании. Для занятий нужен свой ноутбук.

Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.

Работы наших учеников
Курс полезен подросткам, желающим попробовать себя в мире моды и вдохновиться работами известных кутюрье. Юные модельеры изучают историю моды ХХ века, историю создания и становления известных домов моды, направления моды, цветоведение, рисуют эскизы одежды в разных стилях (от классики до авангарда), завершая курс созданием эскизов своей авторской коллекции.

Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа, курс 1 учебный год. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.

Работы наших учеников
Ребята реализовывают свою фантазию, создавая необыкновенных кукол по своим авторским эскизам. Используем разный текстиль, полимерную глину, вату, декор. Польза занятий — развитие творчества, усидчивости, мелкой моторики.

Занятия 1 раз в неделю по 3 часа. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.

Работы наших учеников
Занятия каллиграфией развивают интеллект, логическое мышление, глазомер, мелкую моторику, концентрацию внимания, усидчивость, формируют правильную осанку. Ученики осваивают шрифт «итальянский курсив» плоским пером. Даются упражнения ручкой для улучшения почерка.

Занятия 1 раз в неделю по 2 часа. Курс — 3 месяца. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.

Работы наших учеников
Учим основам академического рисунка, живописи, композиции. Благодаря нашему внимательному подходу и осознанной самостоятельной работе учеников дети психологически готовы к экзаменам и успешно поступают в детские художественные школы, школы искусств, в колледжи на творческие специальности.

Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа, курс — 1 учебный год. Стоимость абонемента на 4 занятия — 4000 рублей

Работы наших учеников
В мастерской ребята знакомятся с редкой профессией бутафора. Наставник учит работать с большим количеством материалов и создавать необычные вещи по своим эскизам. Подростки узнают секреты разных профессий — от декораторов до великих реквизиторов кино.

Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.

Архитектурная мастерская, 7–17 лет

Ребята развивают объёмно-пространственное мышление, учатся чертить и воссоздают идеи в макетах. Они изучают шедевры мировой архитектуры, знакомятся со стилями и проектируют дома, городскую среду, отели, кафе, рестораны, кинотеатры.

Занятия 1 раз в неделю по 2 часа. Стоимость абонемента на 4 занятия — 5000 рублей.

Летние пленэры, 7–15 лет

Летом приглашаем рисовать на свежем воздухе в красивых местах нашего города: в парке, в зоопарке, на набережной, в Ботаническом саду. 3 часа пленэра наполняют хорошим настроением, развивают и улучшают навыки рисования с натуры. Необходима предварительная запись.

Занятия по 2,5 часа, стоимость 1 занятия — 1000 рублей.

Мы закладываем фундамент
творческих профессий!
«Детская школа дизайна»
г. Калининград, пр-т Мира, 136
+7 (4012) 52 10 39
+7 (921) 850 64 84
