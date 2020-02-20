День 10: Самокат и углеводы

Сегодня я решил проверить на пригодность к ежедневному использованию недорогое средство индивидуальной мобильности — самокат. Впечатления двоякие, но начнём с плюсов:

Дешевле, чем велосипед;

Техобслуживание реже и дешевле, чем у велосипеда;

Дома занимает меньше места, чем велосипед;

В офисе проще найти место для самоката, чем для велосипеда;

По городу можно передвигаться быстрее, чем пешком в 1,5-2 раза;

Обувь меньше изнашивается, чем при ходьбе пешком (хотя это пока спорное утверждение);

Создаёт вокруг себя меньше грязи в дождливую погоду;

Можно официально ездить по тротуарам и пешеходным зонам;

В случае чего, проще залезть в автобус, чем с велосипедом;

В автобусе не нужно платить за самокат отдельно, как за велосипед.

Теперь, что мне не очень понравилось:

Если хочешь ехать значительно быстрее, чем пешком, потеешь, потому что это тоже кардионагрузка, причем, во второй пульсовой зоне;

В горку ехать сложнее, чем на велосипеде, местами хоть пешком иди;

Непонятно, как парковать вне дома или офиса, например, у магазина, чтобы не угнали;

Тротуары за пределами центра города более чем в половине случаев не предназначены для езды на самокате с безвоздушными колёсами;

По брусчатке и плитке с фаской ехать довольно шумно;

Обувь стирается неравномерно;

Не рекомендуется людям с болезнями коленных суставов, да и вообще с любыми болезнями нижних конечностей;

Люди косятся на взрослого мужика на самокате без электропривода.

Мне сегодня нужно было сделать несколько дел в разных местах в центре города и в Московском районе, так что если бы я поехал на маршрутном транспорте, потратил бы рублей 100-150. На самокате я управился в полтора раза быстрее, чем если бы ходил пешком, ещё и денег сэкономил на проезде, зато когда доехал до дома, кофту можно было выжать и легко заполнить бытовой тазик. В общем, я думаю, что как транспорт самокат можно использовать только в случае, если у вас от работы до дома достаточно прямой и пологий участок качественного тротуара; например, если вы работаете и живёте в разных частях Московского проспекта.

Кто-нибудь ещё пробовал ездить на работу на самокате?

Дефицит углеводов

В прошлых записях журнала я упоминал, что в питании у меня наблюдается нехватка белка и углеводов, с одними жирам всё в порядке. В основном углеводы были в овсяной каше на завтрак, потом я ещё немного фруктов добавил в рацион, но до последнего не хотелось покупать обычный рассыпной сахар. У меня дедушка с бабушкой были диабетиками, плюс я ещё в своё время начитался всякого, пока худел со 106 килограмм, так что к сахару отношусь с осторожностью, хоть и люблю кондитерские изделия.

Если вы внимательно посмотрели детализацию сегодняшних расходов, то наверняка заметили, что килограмм сахара я всё-таки купил. Виной тому стали симптомы гипогликемии: резкий скачок давления, потливость в неуместный момент, чувство тревоги, расфокусировка зрения, небольшое головокружение. Я не один раз уже ездил 200-километровые бреветы на велосипеде, сталкивался с этой проблемой, и чувство падения сахара в крови с недоеданием не спутаю.

Сталкивались когда-нибудь с гипогликемией?

Какао-кекс за 24 рубля

Дети весьма кстати попросили сделать какую-нибудь «вкусняшку», поэтому на пути домой я зашёл в магазин и немного обновил содержимое холодильника. Супруга подсказала, что удачным вариантом будет кекс: в нём полно сахара, его можно сделать без формочек, прямо в кружке в микроволновой печи, причем, меньше чем за пять минут.

Молоко — 4 столовых ложки;

Мука — 3 столовых ложки;

Сахар — 3 столовых ложки;

Какао — 2 столовых ложки;

Масло растительное — 2 столовых ложки (им кружку смазываем);

Одно сырое яйцо;

Ванилин — четверть или полграмма, а вообще по вкусу.

Рецепт хорош тем, что все ингредиенты, кроме какао, можно использовать в других блюдах — это раз. Себестоимость такой кружки с кексом равна 24 рублям и 10 копейкам — это два. Соотношение белков-жиров-углеводов в одной порции: 21/37,4/210,4, а это значит что про нехватку сахара можно забыть — это три. Получилось в целом неплохо — это четыре.

Если будете пробовать дома, то пара советов:

Не забудьте тщательно смазать кружку растительным маслом, а том потом мыть её будет так себе занятие;

Добавьте разрыхлитель или соду, кекс будет менее плотным — у меня в планах тратить деньги на эти ингредиенты не было, поэтому я и не добавлял;

Молоко в смесь добавляйте в последнюю очередь и добавляйте не по граммовке, а до тех пор, пока смесь не приобретёт консистенцию сметаны;

Не кладите в кружку больше 2/3 смеси, она поднимется почти в два раза;

Проверяйте готовность в микроволновке начиная с 4 минут, я поставил на 4:30 и немного пересушил;

Кто подскажет десерт бюджетнее?