День 10: Самокат и углеводы

«Я беру в прокат самокат, все вокруг кричат о май гад» © Серёжа Драгни.
|Молоко
|36.00 руб.
|Кефир
|38.00 руб.
|Мука
|29.90 руб.
|Ванилин
|8.99 руб.
|Хлеб Дарницкий
|24.99 руб.
|Сахар
|36.89 руб.
|Какао порошок
|69.90 руб.
|Растительное масло
|59.00 руб.
Сегодня я решил проверить на пригодность к ежедневному использованию недорогое средство индивидуальной мобильности — самокат. Впечатления двоякие, но начнём с плюсов:
Теперь, что мне не очень понравилось:
Мне сегодня нужно было сделать несколько дел в разных местах в центре города и в Московском районе, так что если бы я поехал на маршрутном транспорте, потратил бы рублей 100-150. На самокате я управился в полтора раза быстрее, чем если бы ходил пешком, ещё и денег сэкономил на проезде, зато когда доехал до дома, кофту можно было выжать и легко заполнить бытовой тазик. В общем, я думаю, что как транспорт самокат можно использовать только в случае, если у вас от работы до дома достаточно прямой и пологий участок качественного тротуара; например, если вы работаете и живёте в разных частях Московского проспекта.
Кто-нибудь ещё пробовал ездить на работу на самокате?
В прошлых записях журнала я упоминал, что в питании у меня наблюдается нехватка белка и углеводов, с одними жирам всё в порядке. В основном углеводы были в овсяной каше на завтрак, потом я ещё немного фруктов добавил в рацион, но до последнего не хотелось покупать обычный рассыпной сахар. У меня дедушка с бабушкой были диабетиками, плюс я ещё в своё время начитался всякого, пока худел со 106 килограмм, так что к сахару отношусь с осторожностью, хоть и люблю кондитерские изделия.
Если вы внимательно посмотрели детализацию сегодняшних расходов, то наверняка заметили, что килограмм сахара я всё-таки купил. Виной тому стали симптомы гипогликемии: резкий скачок давления, потливость в неуместный момент, чувство тревоги, расфокусировка зрения, небольшое головокружение. Я не один раз уже ездил 200-километровые бреветы на велосипеде, сталкивался с этой проблемой, и чувство падения сахара в крови с недоеданием не спутаю.
Сталкивались когда-нибудь с гипогликемией?
Дети весьма кстати попросили сделать какую-нибудь «вкусняшку», поэтому на пути домой я зашёл в магазин и немного обновил содержимое холодильника. Супруга подсказала, что удачным вариантом будет кекс: в нём полно сахара, его можно сделать без формочек, прямо в кружке в микроволновой печи, причем, меньше чем за пять минут.
Рецепт хорош тем, что все ингредиенты, кроме какао, можно использовать в других блюдах — это раз. Себестоимость такой кружки с кексом равна 24 рублям и 10 копейкам — это два. Соотношение белков-жиров-углеводов в одной порции: 21/37,4/210,4, а это значит что про нехватку сахара можно забыть — это три. Получилось в целом неплохо — это четыре.
Если будете пробовать дома, то пара советов:
Кто подскажет десерт бюджетнее?