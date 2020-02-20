День 10: Самокат и углеводы

«Я беру в прокат самокат, все вокруг кричат о май гад» © Серёжа Драгни.

Результаты

  • Потрачено: 303.67 руб. (2.64% от всего бюджета)
  • Вес испытуемого: 82.4 (-3.4 кг с начала эксперимента)
  • Настроение сегодня: Хорошее

Детализация расходов

Молоко 36.00 руб.
Кефир 38.00 руб.
Мука 29.90 руб.
Ванилин 8.99 руб.
Хлеб Дарницкий 24.99 руб.
Сахар 36.89 руб.
Какао порошок 69.90 руб.
Растительное масло 59.00 руб.

Журнал

Сегодня я решил проверить на пригодность к ежедневному использованию недорогое средство индивидуальной мобильности — самокат. Впечатления двоякие, но начнём с плюсов:

  • Дешевле, чем велосипед;
  • Техобслуживание реже и дешевле, чем у велосипеда;
  • Дома занимает меньше места, чем велосипед;
  • В офисе проще найти место для самоката, чем для велосипеда;
  • По городу можно передвигаться быстрее, чем пешком в 1,5-2 раза;
  • Обувь меньше изнашивается, чем при ходьбе пешком (хотя это пока спорное утверждение);
  • Создаёт вокруг себя меньше грязи в дождливую погоду;
  • Можно официально ездить по тротуарам и пешеходным зонам;
  • В случае чего, проще залезть в автобус, чем с велосипедом;
  • В автобусе не нужно платить за самокат отдельно, как за велосипед.

Теперь, что мне не очень понравилось:

  • Если хочешь ехать значительно быстрее, чем пешком, потеешь, потому что это тоже кардионагрузка, причем, во второй пульсовой зоне;
  • В горку ехать сложнее, чем на велосипеде, местами хоть пешком иди;
  • Непонятно, как парковать вне дома или офиса, например, у магазина, чтобы не угнали;
  • Тротуары за пределами центра города более чем в половине случаев не предназначены для езды на самокате с безвоздушными колёсами;
  • По брусчатке и плитке с фаской ехать довольно шумно;
  • Обувь стирается неравномерно;
  • Не рекомендуется людям с болезнями коленных суставов, да и вообще с любыми болезнями нижних конечностей;
  • Люди косятся на взрослого мужика на самокате без электропривода.

Мне сегодня нужно было сделать несколько дел в разных местах в центре города и в Московском районе, так что если бы я поехал на маршрутном транспорте, потратил бы рублей 100-150. На самокате я управился в полтора раза быстрее, чем если бы ходил пешком, ещё и денег сэкономил на проезде, зато когда доехал до дома, кофту можно было выжать и легко заполнить бытовой тазик. В общем, я думаю, что как транспорт самокат можно использовать только в случае, если у вас от работы до дома достаточно прямой и пологий участок качественного тротуара; например, если вы работаете и живёте в разных частях Московского проспекта.

Кто-нибудь ещё пробовал ездить на работу на самокате?

Дефицит углеводов

Овсяная каша с бананом

В прошлых записях журнала я упоминал, что в питании у меня наблюдается нехватка белка и углеводов, с одними жирам всё в порядке. В основном углеводы были в овсяной каше на завтрак, потом я ещё немного фруктов добавил в рацион, но до последнего не хотелось покупать обычный рассыпной сахар. У меня дедушка с бабушкой были диабетиками, плюс я ещё в своё время начитался всякого, пока худел со 106 килограмм, так что к сахару отношусь с осторожностью, хоть и люблю кондитерские изделия.

Балтон не в фокусе

Если вы внимательно посмотрели детализацию сегодняшних расходов, то наверняка заметили, что килограмм сахара я всё-таки купил. Виной тому стали симптомы гипогликемии: резкий скачок давления, потливость в неуместный момент, чувство тревоги, расфокусировка зрения, небольшое головокружение. Я не один раз уже ездил 200-километровые бреветы на велосипеде, сталкивался с этой проблемой, и чувство падения сахара в крови с недоеданием не спутаю.

Сталкивались когда-нибудь с гипогликемией?

Какао-кекс за 24 рубля

Ингредиенты какао-кекса

Дети весьма кстати попросили сделать какую-нибудь «вкусняшку», поэтому на пути домой я зашёл в магазин и немного обновил содержимое холодильника. Супруга подсказала, что удачным вариантом будет кекс: в нём полно сахара, его можно сделать без формочек, прямо в кружке в микроволновой печи, причем, меньше чем за пять минут.

  • Молоко — 4 столовых ложки;
  • Мука — 3 столовых ложки;
  • Сахар — 3 столовых ложки;
  • Какао — 2 столовых ложки;
  • Масло растительное — 2 столовых ложки (им кружку смазываем);
  • Одно сырое яйцо;
  • Ванилин — четверть или полграмма, а вообще по вкусу.
Какао-кекс

Рецепт хорош тем, что все ингредиенты, кроме какао, можно использовать в других блюдах — это раз. Себестоимость такой кружки с кексом равна 24 рублям и 10 копейкам — это два. Соотношение белков-жиров-углеводов в одной порции: 21/37,4/210,4, а это значит что про нехватку сахара можно забыть — это три. Получилось в целом неплохо — это четыре.

Если будете пробовать дома, то пара советов:

  • Не забудьте тщательно смазать кружку растительным маслом, а том потом мыть её будет так себе занятие;
  • Добавьте разрыхлитель или соду, кекс будет менее плотным — у меня в планах тратить деньги на эти ингредиенты не было, поэтому я и не добавлял;
  • Молоко в смесь добавляйте в последнюю очередь и добавляйте не по граммовке, а до тех пор, пока смесь не приобретёт консистенцию сметаны;
  • Не кладите в кружку больше 2/3 смеси, она поднимется почти в два раза;
  • Проверяйте готовность в микроволновке начиная с 4 минут, я поставил на 4:30 и немного пересушил; 

Кто подскажет десерт бюджетнее?

prealoader
prealoader
Назад
День 9: Фрукты за 60 и стрижка за 0 рублей

2020 © Новый Калининград
×