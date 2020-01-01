Месяц на минималках

В январе 2020 года Минтруд предложил уменьшить прожиточный минимум для трудоспособного населения до 11 510 рублей, а президент и вовсе изъявил желание связать его с минимальным размером оплаты труда (МРОТ).

Отдельные сотрудники «Нового Калининграда» не первый раз проверяют на собственном опыте соответствие цифр на бумаге реальности, но теперь эксперимент продлится целый месяц. За этот период мы попробуем выяснить, можно ли существовать на прожиточный минимум, и насколько полноценной будет такая жизнь. В качестве подопытного выступает наш веб-разработчик Илья Абросимов, но не волнуйтесь, в случае чего у нас есть ещё два технических специалиста.

Текущие результаты

  • Потрачено: 828.01 руб
  • Осталось денег: 10 681.99 руб
  • Осталось времени: 29 дней
  • Вес испытуемого: 85.8 (вес не изменился)
  • Настроение сегодня: Хорошее

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