День 15: Калории, таблетки и кубики

История с подсчётом продуктовой корзины закончилась интересно: вчера я подсчитал недельные порции, и оказалось, что там придраться особо не к чему — по деньгам уложиться можно. Сегодня ввёл данные о дневной норме представленных в продуктовой корзине товаров, которые я смог найти и купить в Калининграде, в приложение Yazio и вот результат: 2 683 ккал, почти идеально соотношение углеводов и белков, но перебор с жирами в 1,5 раза. Если бы с самого начала эксперимента я питался именно так, как получилось в таблице, то я бы не похудел на 2 килограмма, а потолстел как минимум на 700 грамм, если бы мне не пришлось ходить пешком на работу.

На изображении сверху приведена выдержка из научной статьи «Потребительская корзина: от СССР до современной России» студента Башкирского государственного педагогического университета Уразбахтиной Е.Р. и кандидата экономических наук, доцента Брагиной Т.Е. Как видно, со времён Советского Союза содержимое корзины довольно сильно изменилось, в подавляющем большинстве в меньшую сторону, но это можно объяснить тем, что «главным» советским человеком был рабочий, строитель, токарь на заводе, грузчик или сварщик, а сейчас приоритет при расчете склонился в сторону профессий с менее физически затратными служебными обязанностями. В общем, если предположить, что калории я буду тратить только на метаболизм, а рабочее время проводить за каким-нибудь неактивным трудом, то продуктовой корзины для поддержания организма в той форме, в которой он был, достаточно.

Я бы хотел тут сделать какое-то мощное заявление вроде: «Доколе! Нельзя питаться на 3 500 в месяц», — но не могу, недостача по финансам есть, но она не в продуктовой корзине. Мне также очень не хотелось, но я должен выступить в защиту бывшего министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой: её зря уволили – она оказалась почти права. Питаться можно даже на 3 000 рублей, но придётся очень серьезно экономить, и не всегда еда будет вкусной и «правильной». Тут невооруженным глазом видна проблема — высокое содержание жиров. На такой диете через 10-15 лет, скорее всего у человека резко увеличится риск заболевания сердечно-сосудистой системы, и в возрасте от 60 до 65 риск умереть от сосудистого заболевания или оторвавшегося тромба будет просто колоссальный. Я не врач, пока это моё предположение, но я попробую подтвердить или опровергнуть своё предположение на этой неделе.

Таблетки или еда

Не знаю, почему, но сегодня болела голова. Не очень сильно, но серьезно мешало работать и делать вообще хоть что-то. Так как эксперимент ещё не закончен, а на сутки у меня осталось приблизительно по 100 рублей, то появляется дилемма: комфортно добраться до дома без головной боли или топать домой пешком с головной болью, но зато обновить запас куриных яиц и кефира. Я выбрал первый вариант, правда купил еще два бульонных кубика по 4 рубля. В аптеке Ибупрофен оказался почти в 4 раза дешевле Нурофена, однако через 40 минут после приёма помог — головная боль прошла.

А что бы выбрали вы: не мучатся или поесть?

Из-за самочувствия ел мало: тёртую отварную свёклу и хлеб, а ещё знакомые ребята-кондитеры в обед угостили обрезками шоколадного коржа, из которого обычно делают пирожное «Картошка».