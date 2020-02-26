День 16: Картофельный суп и кран, который всё испортил

Я не суеверный, но есть подозрение, что меня сглазили.
|Маршрутка
|26.00 руб.
|Кефир
|40.00 руб.
|Шланг гибкий для смесителя
|150.00 руб.
|Шланг гибкий для смесителя
|150.00 руб.
Со вчерашнего вечера сделал заготовки, а утром сварил картофельный суп из 4 картофелин, половины большой луковицы и бульонного кубика. Просто вывалил всё в кастрюлю и поставил на средний огонь, в процессе один раз долил воды, когда первоначальный объем выкипел наполовину. Результат, если честно, снова меня удивил — вкусно и совсем не дорого. В следующий раз попробую сделать такой же суп, но по готовности картофеля взобью блендером и добавлю сливок и сверху зелени для красоты.
На днях один из пользователей в переписке про проект написал, мол, всё бы ничего, но не дай бог, например, придется заменить смеситель. Комментарий оказался пророческим, и сегодня мне пришлось ехать в строительный для покупки гибких шлангов, взамен тех, которые потекли.
Тут я признаюсь, что немного нарушил чистоту эксперимента, так как шланги в магазине были по 99 и по 249 рублей. Я не разбираюсь в сантехнике, плюс мне с этим краном и после эксперимента жить, поэтому я купил тот, что дороже, но с позволения читателей я запишу в таблицу расходов минимальную стоимость, потому что на моём месте человек с ограниченным бюджетом скорее всего купил бы именно подешевле.
Обновлено: Предыдущий абзац потерял актуальность, шланги не подошли и их пришлось вернуть. Взамен я взял два, которые подошли, там выбора на было, так что внёс корректировку в таблицу покупок — 2 шланга по 150 рублей каждый.
Вчера в комментариях к моему журналу пользователь Седой назвал мои умозаключения ересью. Ничего страшного в этом нет, ведь именно для обмена мнениями к текстам добавлены комментарии. Однако из-за произошедшего спора пришлось форсировать вопрос проверки моей гипотезы; я пообщался с двумя специалистами, которые занимаются диетологией, и попросил оценить меню, которое у меня сформировалось по рекомендациям продуктовой корзины.
|Гречка отварная
|200г
|Сливочное масло 82.5%
|5г
|Хлеб Дарницкий
|49г
|Молоко
|265г
|Белый сахар
|15г
|Черный чай
|237мл
|Яйцо куриное отварное
|55г
|Филе куриное
|161г
|Картофель жаренный
|275г
|Растительное масло
|25г
|Хлеб Дарницкий
|49г
|Свёкла отварная
|315г
|Килька в томатном соусе
|50г
|Хлеб Дарницкий
|49г
|Чай черный
|237г
|Козинаки
|50г
|Кефир
|265г
|Яблоко красное
|164г
Первым консультантом в этом вопросе стал Евгений Оглоблев, я давно его знаю и видел своими глазами, как из субтильного подростка он превратился в накачанного мужика, а потом основал проект по доставке правильного питания в Калининграде. В первую очередь, Евгений как практикующий тренер по фитнесу и бодибилдингу напомнил, что для того чтобы не толстеть, нужно тратить больше калорий, чем потреблять. Во-вторых, жиры тоже бывают разные: насыщенные и ненасыщенные, и в правильном питании стоило бы отдавать приоритет ненасыщенным. Высокая доля насыщенных жиров имеется в пальмовом и кокосовом маслах, свинине, говядине и молочных продуктах, а ненасыщенных — в семенах подсолнечника, орехах, авокадо, красной рыбе и льняном масле. Льняное масло, кстати, Евгений рекомендовал добавлять в рацион как один из самых дешёвых источников ненасыщенных жиров. В качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, по словам моего эксперта, для представителей сидячих профессий обязательно добавлять ежедневную лёгкую кардионагрузку, чтобы «разгонять кровь». В качестве нагрузки вполне подойдут лёгкие пробежки, отжимания и приседания. Напоследок Евгений обратил внимание на то, что 4 яйца в неделю — это довольно мало, и некоторым людям в меню неплохо бы иметь от 2 до 5 яиц в день.
Вторым экспертом стала Татьяна Яковлева, по первому образованию врач общей практики, сертифицированный диетолог, а сейчас — руководитель в сетевом фитнес-клубе и тоже практикующий тренер. «С 2600 килокалориями в день ты, Илья, можешь идти работать на завод», — начала оценку меню Татьяна. Она заметила, что в рационе очень мало рыбы и довольно много хлеба и молочных продуктов. Татьяна также рассказала про насыщенные и ненасыщенные жиры и порекомендовала не употреблять жиров в день более, чем 1 грамм на 1 килограмм веса. В качестве альтернативного и недорого источника ненасыщенных жиров, по её словам, можно употреблять семена подсолнечника. Особое внимание эксперт уделила тому, что необходимо вносить разнообразие в питание, употреблять больше клетчатки и в меню обратить внимание на славянские супы, такие как борщ и щи. По мнению Татьяны, описанная в таблице однообразная диета с большой долей вероятности не только приведёт к увеличению риска середечно-сосудистых заболеваний в будущем, но и может спровоцировать болезни желудочно-кишечного тракта уже через несколько месяцев.
Всемирная организация здравоохранения касательно жиров придерживается следующей позиции:
Потребление энергии (калорий) должно быть сбалансировано с ее расходом. Во избежание нездоровой прибавки веса общее потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии. Насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры — менее 1% от общей потребляемой энергии, причем при потреблении жиров необходимо заменять насыщенные жиры и трансжиры ненасыщенными жирами и стремиться к исключению из рациона трансжиров промышленного производства.
В целом считаю, что моё предположение о наборе веса и наращивании жировой ткани на такой диете лично мной состоятельно, а вот к эксперименту саратовского депутата Николая Бондаренко, который за 2 недели похудел на 6 килограмм, у меня появились некоторые вопросы.
А вы когда-нибудь пользовались услугами диетолога, тренера или разбирались в вопросе питания самостоятельно?
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