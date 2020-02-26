День 16: Картофельный суп и кран, который всё испортил

Со вчерашнего вечера сделал заготовки, а утром сварил картофельный суп из 4 картофелин, половины большой луковицы и бульонного кубика. Просто вывалил всё в кастрюлю и поставил на средний огонь, в процессе один раз долил воды, когда первоначальный объем выкипел наполовину. Результат, если честно, снова меня удивил — вкусно и совсем не дорого. В следующий раз попробую сделать такой же суп, но по готовности картофеля взобью блендером и добавлю сливок и сверху зелени для красоты.

Внеплановые работы с краном

На днях один из пользователей в переписке про проект написал, мол, всё бы ничего, но не дай бог, например, придется заменить смеситель. Комментарий оказался пророческим, и сегодня мне пришлось ехать в строительный для покупки гибких шлангов, взамен тех, которые потекли.

Тут я признаюсь, что немного нарушил чистоту эксперимента, так как шланги в магазине были по 99 и по 249 рублей. Я не разбираюсь в сантехнике, плюс мне с этим краном и после эксперимента жить, поэтому я купил тот, что дороже, но с позволения читателей я запишу в таблицу расходов минимальную стоимость, потому что на моём месте человек с ограниченным бюджетом скорее всего купил бы именно подешевле.

Обновлено: Предыдущий абзац потерял актуальность, шланги не подошли и их пришлось вернуть. Взамен я взял два, которые подошли, там выбора на было, так что внёс корректировку в таблицу покупок — 2 шланга по 150 рублей каждый.

Споры про диету

Вчера в комментариях к моему журналу пользователь Седой назвал мои умозаключения ересью. Ничего страшного в этом нет, ведь именно для обмена мнениями к текстам добавлены комментарии. Однако из-за произошедшего спора пришлось форсировать вопрос проверки моей гипотезы; я пообщался с двумя специалистами, которые занимаются диетологией, и попросил оценить меню, которое у меня сформировалось по рекомендациям продуктовой корзины.

Гречка отварная 200г Сливочное масло 82.5% 5г Хлеб Дарницкий 49г Молоко 265г Белый сахар 15г Черный чай 237мл Яйцо куриное отварное 55г Филе куриное 161г Картофель жаренный 275г Растительное масло 25г Хлеб Дарницкий 49г Свёкла отварная 315г Килька в томатном соусе 50г Хлеб Дарницкий 49г Чай черный 237г Козинаки 50г Кефир 265г Яблоко красное 164г

Первым консультантом в этом вопросе стал Евгений Оглоблев, я давно его знаю и видел своими глазами, как из субтильного подростка он превратился в накачанного мужика, а потом основал проект по доставке правильного питания в Калининграде. В первую очередь, Евгений как практикующий тренер по фитнесу и бодибилдингу напомнил, что для того чтобы не толстеть, нужно тратить больше калорий, чем потреблять. Во-вторых, жиры тоже бывают разные: насыщенные и ненасыщенные, и в правильном питании стоило бы отдавать приоритет ненасыщенным. Высокая доля насыщенных жиров имеется в пальмовом и кокосовом маслах, свинине, говядине и молочных продуктах, а ненасыщенных — в семенах подсолнечника, орехах, авокадо, красной рыбе и льняном масле. Льняное масло, кстати, Евгений рекомендовал добавлять в рацион как один из самых дешёвых источников ненасыщенных жиров. В качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, по словам моего эксперта, для представителей сидячих профессий обязательно добавлять ежедневную лёгкую кардионагрузку, чтобы «разгонять кровь». В качестве нагрузки вполне подойдут лёгкие пробежки, отжимания и приседания. Напоследок Евгений обратил внимание на то, что 4 яйца в неделю — это довольно мало, и некоторым людям в меню неплохо бы иметь от 2 до 5 яиц в день.

Вторым экспертом стала Татьяна Яковлева, по первому образованию врач общей практики, сертифицированный диетолог, а сейчас — руководитель в сетевом фитнес-клубе и тоже практикующий тренер. «С 2600 килокалориями в день ты, Илья, можешь идти работать на завод», — начала оценку меню Татьяна. Она заметила, что в рационе очень мало рыбы и довольно много хлеба и молочных продуктов. Татьяна также рассказала про насыщенные и ненасыщенные жиры и порекомендовала не употреблять жиров в день более, чем 1 грамм на 1 килограмм веса. В качестве альтернативного и недорого источника ненасыщенных жиров, по её словам, можно употреблять семена подсолнечника. Особое внимание эксперт уделила тому, что необходимо вносить разнообразие в питание, употреблять больше клетчатки и в меню обратить внимание на славянские супы, такие как борщ и щи. По мнению Татьяны, описанная в таблице однообразная диета с большой долей вероятности не только приведёт к увеличению риска середечно-сосудистых заболеваний в будущем, но и может спровоцировать болезни желудочно-кишечного тракта уже через несколько месяцев.

Всемирная организация здравоохранения касательно жиров придерживается следующей позиции:

Потребление энергии (калорий) должно быть сбалансировано с ее расходом. Во избежание нездоровой прибавки веса общее потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии. Насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры — менее 1% от общей потребляемой энергии, причем при потреблении жиров необходимо заменять насыщенные жиры и трансжиры ненасыщенными жирами и стремиться к исключению из рациона трансжиров промышленного производства.

В целом считаю, что моё предположение о наборе веса и наращивании жировой ткани на такой диете лично мной состоятельно, а вот к эксперименту саратовского депутата Николая Бондаренко, который за 2 недели похудел на 6 килограмм, у меня появились некоторые вопросы.

А вы когда-нибудь пользовались услугами диетолога, тренера или разбирались в вопросе питания самостоятельно?