День 17: Подсчёт остатков и снова кекс в кружке

День сегодня был, прямо скажем, ничем непримечательный. Единственное, при замене шлангов смесителя оказалось, что они не подходят по диаметру сочленения к водопроводным трубам, поэтому старые шланги за 249 ушли на возврат, а новые я купил за 150 — чувство, будто сэкономил.

Инвентаризация

Не очень хочется тратить деньги на что-либо, потому как в ближайшие две недели мне нужно записаться на плановый осмотр к стоматологу, и скорее всего совсем без трат не обойдётся. Я решил посчитать, что осталось: чёрный чай в пакетах, половина упаковки геркулеса, почти целая упаковка гречки, початая упаковка кефира, 6 куриных яиц, остатки молока, почти полная бутылка растительного масла, больше половины пачки сливочного масла, мука, какао, сахар, полграмма ванилина, пара луковиц, кочан свежей капусты, пара отварных свёкл и две картофелины, которые в прошлый раз спрятались на балконе и не попали в суп. Что-то мне подсказывает, что в студенчестве у меня даже такого ассортимента дома никогда не было. Докупил хлеб и два килограмма картофеля, чтоб уж точно дожить неделю как царь.

На завтрак ел омлет из остатков молока и куриных яиц. На фото омлет из 6 яиц, но я съел треть — завтракал со своими прекрасными дамами, которым не надо было на работу и в учебное заведение. К омлету прекрасно подошла дешёвая килька в томате, разницы с более дорогой не ощутил вовсе.

На обед и ужин доедал свой картофельно-луковый суп, а к вечернему чаю еще раз сделал кекс в кружке. На этот раз положил в кекс всего ложку какао, лучше взбил массу, использовал меньше масла для смазывания кружки и в микроволновке держал 3 минуты вместо 4 минут 30 секунд. По вкусу получилось лучше, но вот форма и цвет всё еще не для фотографии. На выходные откладываю ингредиенты для блинов.

А вы празднуете масленицу с блинами?