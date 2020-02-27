День 17: Подсчёт остатков и снова кекс в кружке

Провожу инвентаризацию остатков, чтобы оценить, на что можно потратить деньги до конца недели.

Результаты

  • Потрачено: 96.97 руб. (0.84% от всего бюджета)
  • Вес испытуемого: 81.4 (-4.4 кг с начала эксперимента)
  • Настроение сегодня: Нормальное

Детализация расходов

Маршрутка 26.00 руб.
Маршрутка 26.00 руб.
Картофель (2кг) 19.98 руб.
Хлеб Дарницкий 24.99 руб.

Журнал

Водопроводные трубы

День сегодня был, прямо скажем, ничем непримечательный. Единственное, при замене шлангов смесителя оказалось, что они не подходят по диаметру сочленения к водопроводным трубам, поэтому старые шланги за 249 ушли на возврат, а новые я купил за 150 — чувство, будто сэкономил.

Инвентаризация

Не очень хочется тратить деньги на что-либо, потому как в ближайшие две недели мне нужно записаться на плановый осмотр к стоматологу, и скорее всего совсем без трат не обойдётся. Я решил посчитать, что осталось: чёрный чай в пакетах, половина упаковки геркулеса, почти целая упаковка гречки, початая упаковка кефира, 6 куриных яиц, остатки молока, почти полная бутылка растительного масла, больше половины пачки сливочного масла, мука, какао, сахар, полграмма ванилина, пара луковиц, кочан свежей капусты, пара отварных свёкл и две картофелины, которые в прошлый раз спрятались на балконе и не попали в суп. Что-то мне подсказывает, что в студенчестве у меня даже такого ассортимента дома никогда не было. Докупил хлеб и два килограмма картофеля, чтоб уж точно дожить неделю как царь.

Омлет

На завтрак ел омлет из остатков молока и куриных яиц. На фото омлет из 6 яиц, но я съел треть — завтракал со своими прекрасными дамами, которым не надо было на работу и в учебное заведение. К омлету прекрасно подошла дешёвая килька в томате, разницы с более дорогой не ощутил вовсе.

На обед и ужин доедал свой картофельно-луковый суп, а к вечернему чаю еще раз сделал кекс в кружке. На этот раз положил в кекс всего ложку какао, лучше взбил массу, использовал меньше масла для смазывания кружки и в микроволновке держал 3 минуты вместо 4 минут 30 секунд. По вкусу получилось лучше, но вот форма и цвет всё еще не для фотографии. На выходные откладываю ингредиенты для блинов.

А вы празднуете масленицу с блинами?

prealoader
prealoader
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День 16: Картофельный суп и кран, который всё испортил

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