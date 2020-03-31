Что-то пошло не так

Создатель благотворительного центра «Верю в чудо» София Лагутинская опубликовала в своем «Фейсбуке» пост о ситуации вокруг помещения для волонтеров в Детской областной больнице. С разрешения автора «Новый Калининград» приводит его практически целиком.

— Никогда волонтёрство в Детской областной больнице Калининграда не будет прежним. Благотворительный центр «Верю в чудо» переселяют в помещение, находящееся в поликлинике, которое в 10 раз меньше, чем то, в котором сейчас находится пока еще наша волонтерская. Место, где много лет кипела жизнь, где все делалось для благополучия детей, которые болеют — порой долго и тяжело.

Это значит, что теперь вся наша волонтёрская деятельность сократится в 10 раз. Больше не будет места для костюмов клоунов, социокультурных мероприятий, места для хранения памперсов и носочков, всего того, за чем к нам обращаются родители, приехавшие из дальних муниципалитетов. Больше не будет места для обучения волонтеров, которое проходило у нас каждую неделю. И, что очень важно, не будет места, куда придут перед сменой наши СуперМамы — социальные няни, которые ухаживают за детьми-сиротами и отказничками в больнице. Фактически таким детям снова выносят приговор: одиночество.



Как и всем детям, которые снова останутся без визитов наших волонтеров во всех отделениях. Кто будет делать с ребятами поделки, лепить забавных зверей из пластилина и вырезать открытки маме к 8 марта, если больше нет места ни для волонтеров, ни для шкафа с канцтоварами? Нет места для той обители волонтеров, которая существовала много лет, и работа которой дарила всем только положительные эмоции.

Когда все силы правительства брошены на борьбу с инфекцией, волонтеры «Верю в чудо» вместо того, чтобы помогать тем семьям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, тем, кто находится в группе риска, вынуждены нарушать все карантинные меры и выполнять требование руководства ДОБ и прямо сейчас переезжать из помещения 120 кв.м., обители волонтёров, ремонт в которой был сделан на личные средства, в помещение в 10 раз меньше.

Всего несколько дней у нас есть на то, чтобы силами хрупких девушек — сотрудников и волонтеров — вывезти то, что мы создавали годами. Теперь мы не сможем делать даже тот минимум, который предложил делать волонтёрам Владимир Путин.

Зачем? Почему? С правовой позиции в цокольном помещении нельзя осуществлять складскую деятельность. Склад по предписанию руководства больницы мы уже перевезли, размещать подарки для детей акций «Чудо-Елка» перестали. Мы учли все свои ошибки и рекомендации руководства и пожарной инспекции не только для того, чтобы нас оставили любой ценой. Мы точно так же радеем за пожарную безопасность и готовы принять все возможные меры для устранения ошибок. И почему теперь нельзя оставить там все остальные функции для волонтерства, ответа у нас нет.

У нас нет заключённого соглашения на это помещение, хотя оформить правовую сторону ДОБу поручал ещё Николай Цуканов. Это была моя ошибка — не «добить» соглашение. Мне казалось, это обоюдный союз. На многих заседаниях я говорила что социально ориентированным некоммерческим организациям не выделяются помещения. Мне отвечали: но у вас-то есть. Я взяла кредит на 280 тыс., чтобы сделать там ремонт. Сделали. Не подумала, что власть меняется и ценности тоже.

13 лет труда, всего того, что сделали 2 400 волонтеров «Верю в чудо» за эти годы для более чем 55 000 маленьких пациентов Калининградской области, получивших социокультурную, психологическую и иную поддержку от волонтеров «Верю в чудо», а также поддержка медиков и руководства Детской областной больницы — все это, видимо, останется только в нашей памяти. Это были прекрасные годы. В целом, годы партнёрства. Но что-то пошло не так.

Видимо, [сыграли свою роль] наша расширенная правозащитная функция по защите детей, подача заявлений в прокуратуру, в суды, желание менять систему детского здравоохранения, конкретные шаги, отсутствие страха выйти на пикет за наших детей или даже пригласить лично губернатора, чтобы он сам вник в ситуацию, когда ребенка на аппарате ИВЛ отказывались выписать домой, чтобы он жил рядом с родителями, а не в четырех стенах реанимации. И многое другое.

Мы не писали этот пост 2 месяца, потому что вели переговоры с руководством ДОБ. Теперь, когда мы поняли, что нам не удаётся договориться, я должна сделать это признание: я как руководитель благотворительного центра «Верю в чудо» прошу прощения у каждого родителя, у каждого ребенка-пациента Детской областной больницы за то, что теперь мы не сможем выполнять свою миссию в этом учреждении:

— создавать игровые комнаты,

— ежедневно приходить к детям и проводить с ними творческие занятия,

— снабжать детей-сирот всем необходимым, а именно — всем тем, чего у них нет (подгузники, уходовые средства, средства гигиены и прочее),

— качественно развивать проект клоунотерапии, который уже успешно прижился во многих отделениях, в том числе — в онкогематологическом, в котором наших волонтеров-клоунов малыши ждут всегда,

— обучать новых волонтеров работе с детьми, которые проходят длительное лечение,

— обеспечивать всем необходимым родителей ребят, попавших в больницу из отдаленных муниципалитетов, потому что не всегда есть возможность взять все необходимое при экстренной госпитализации, а привезти бывает просто некому.

Что мы по-прежнему будем делать:

— отстаивать права подопечных детей,

— круглосуточно ухаживать за детьми-сиротами, детьми из интернатов силами СуперМам и волонтеров,

— продолжать ежедневную психологическую работу с пациентами отделения онкогематологии для снятия психоэмоционального напряжения (после карантина, в период карантина — онлайн),

— популяризировать труд врачей и медсестер, как фундаментальный для развития общества в целом,

— проводить творческие занятия в отделениях Детской областной больницы (всего около 30 в неделю для всех отделений).

Нам очень жаль, что 13 лет труда на благо детей, не просто пойдут прахом, но и случится это в тяжелый для всех нас переходный момент, когда все должны сплотиться ради блага общества.

Я искренне благодарю главных врачей Сергея Шишкина и Станислава Мальцева за годы фундаментного партнёрства. Ох, сколько мы сделали! Благодарю медперсонал больницы за честность во взаимоотношениях! Благодарю нынешнего главного врача Александра Малярова за то, что в эти годы мы могли делать вместе для детей: вы занимались их лечением, мы — созданием атмосферы. Надеюсь, что ради детей-пациентов мы и дальше будем рядом друг с другом.

Спасибо всем, кто был и есть рядом.

С большим уважением и благодарностью, создатель благотворительного центра «Верю в чудо» София Лагутинская.