Долгое переименование города К.

В четверг, 3 сентября, гражданин Степанов направил в областную Думу повторное прошение о переименовании Калининграда в Кенигсберг. В областной Думе — видимо, от страха — до сих пор ничего не могут сказать по поводу получения письма и ссылаются почему-то на закон о персональных данных, хотя вопрос — о получении обращения по поводу переименования столицы региона, а не об его авторе. Так или иначе, первое обращение глава облдумы Марина Оргеева точно получила и направила Степанову ответ о необходимости предоставить дополнительные материалы. Этот ответ и новое обращение «Новому Калининграду» прислал сам Степанов, за сохранность персональных данных которого так волнуются в областной Думе.



Степанов довольно грамотно подходит к вопросу — он указывает на преступный характер действий Михаила Калинина, в честь которого спонтанно назвали Калининград в 1946 году (хотя планировали дать нейтральное географическое название Балтийск). Причем преступными деяния Калинина признал не госдеп США или иные представители мирового закулисья, а высший законодательный орган государства, который Калинин формально возглавлял.

Тема переименования Калининграда остается и будет оставаться актуальной и волнующей калининградцев по одной простой причине — десоветизация в самом западном регионе России не была завершена. К моменту, когда Сталин решил преподнести посмертный подарок своему коллеге по террору, в стране уже был регион, прижизненно названный в честь него — нынешняя Тверская область. Историческое название региону вернули в начале 1990-х. К середине 1990-х переименовали и подмосковный Калининград в Королёв в честь конструктора ракетно-космических систем, который работал в этом городе. Непереименованным остался только Калининград, к которому Калинин никакого отношения не имел.

Часто приходится слышать, мол, а давайте считать, что наш город назван в честь ягоды калины. Ну, давайте тогда считать, что наша область названа в честь директора национального парка Куршская коса или экс-главы департамента образования Москвы, чешского поэта, украинской тяжелоатлетки, польского слависта, белорусского шансонье и так далее. Давайте прямо: это трусливая позиция. Вы идете по улице и видите, что насилуют женщину, но вы не хотите иметь проблем с насильником, поэтому говорите себе «давайте считать, что люди занимаются сексом и женщина получает удовольствие» — и быстро проходите мимо. Пример утрированный, но если наш город назван в честь участника большого террора, то давайте так и считать, а не придумывать себе трусливых версий.

Мне самому не кажется, что Кенигсберг — удачное название для нынешнего Калининграда. Но если выбирать между Кенигсбергом и Калининградом, то я лично выберу Кенигсберг. А если между Кенигсбергом и другим вариантом, например Балтийском, то я выберу Балтийск. Сегодняшние российские законы не дают возможности переименовать Калининград иначе чем в Кенигсберг (Твангсте оставим за скобками), но когда в России было проблемой переписать закон с нашим-то «бешеным принтером»?

Разговоры о вычеркивании из имени города фамилии Калинина — плодородная почва для истерик профессиональных антигерманизаторов, но я напомню, что в Калининграде был Сталинградский проспект. В 1961 году его переименовали... нет не в Хуфеналлею, а в проспект Мира. Что-то подобное, на мой взгляд, должно произойти и с именем города.

Наверное, у очень небольшого числа калининградцев есть иллюзии, что на нынешнем историческом этапе российской истории переименование областного центра возможно. Если в 2009 году фактический глава города мог публично заявить, что возвращение исторического названия города вполне логично, то сейчас все сидят тише воды, ниже травы и обсадились вокруг кустами калины.

Сегодняшний этап консервативной реставрации рано или поздно сменится либерализацией, и окно возможностей для переименования снова откроется (как вспоминает калининградский политик Соломон Гинзбург, шансы на поддержку инициативы были только в короткий период после победы над ГКЧП осенью 1991 года). Желательно, чтобы к этому моменту у горожан было четкое понимание всего спектра преступлений, к которому был причастен Михаил Калинин, и желание завершить процесс, начатый в России в 1990-е.

Пока же Россия застряла в «совке» с его чекистстими старцами, двадцать лет кряду твердящими, что «англичанка гадит» и кольцо врагов сжимается. Кольцо врагов, вероятно, действительно сужается, но не вокруг России, а вокруг этих старцев.

Они воспитаны Советским союзом — проектом, который развалился под грузом своих экономических и идеологических проблем. Обломки этой нежизнеспособной конструкции с бутафорскими выборами, главенствующей ролью спецслужб и тотальной паранойей старцы продолжают протаскивать дальше в XXI век. В Белоруссии один такой старец допротаскивался до того, что пришлось жестко избивать свой народ и бегать вокруг дворца с автоматом без рожка.



Удивительной метафорой в этом смысле выглядит калининградский Дом Советов. Во-первых, сама формулировка «восстановление Дома Советов». Во-вторых, ситуация, когда юный наместник старцев пытается себя физически вместить в разваливающийся советский недострой любой ценой. В-третьих, история здания как законченный продукт советской эпохи: по идеологическим причинам взорвали Королевский замок, на его месте начали строить символ превосходства советской власти, потом деньги кончились, символ бросили недостроенным, он стоял никому не нужный и разваливающийся, пока его не решили уже в российское время украсть. А потом вы уже хорошо помните: ворованное выкупили за счет бюджета, часть денег направили компании, которую возглавлял нынешний вице-премьер областного правительства, а потом выяснилось, что купленное здание нужно сносить. Теперь как-то нужно оплатить снос и строительство по-новой этого памятника банкротству советской системы, потому просто его снести для нынешнего политического руководства недопустимо.

Здесь, конечно, можно возразить, что если выступать за снос Дома Советов, то чем мы лучше тех, кто сносил Королевский замок? И вроде бы одно и то же, но есть нюанс. Дом Советов всегда был и остается необитаемым недостроем, памятником краха идей строительства социализма преступными методами, к которым был причастен Михаил Калинин, но не реально используемым зданием.

Вадим Хлебников