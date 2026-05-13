Есть мнение: европейский вандализм

Генерал-майор в отставке Владимир Степанов в авторской колонке для «Нового Калининграда» рассуждает о том, почему в Европе безнаказанно уничтожают памятники советским воинам.



На митинге присутствовали представители власти и ветеранских организаций, родственники полководцев Конева и Ватутина. Губернатор Алексей Беспрозванных, руководитель упомянутого выше Центра Елена Малышева и другие выступающие говорили о варварстве и откровенном вандализме в странах, где оскверняют или сносят памятники погибшим советским воинам.

Однако впечатление от реализуемого Центром и правительством области проекта сложное. С одной стороны, информация о существовании в годы войны в Кенигсберге и прилегающих районах 56 немецких лагерей, о явном геноциде советских военнопленных оставила сильнейшее впечатление и стала откровением для многих присутствующих. Подобная информация необходима не только для туристов и гостей области, но и для наших жителей, в первую очередь для молодежи.

А вот миниатюры снесенных памятников советским воинам, в том числе и нашим полководцам, вызывают вопросы. И не только у меня одного. В выступлениях практически отсутствовала информация, почему наше государство допускает подобное варварство по сносу советских памятников. А самое главное, какие меры принимает Правительство РФ для пресечения этой мерзости, кроме укоряющих заявлений МИД России.

Фашистская Германия 12 марта 1938 года захватила Австрию, в марте 1939 года фактически без выстрела захватила Чехословакию, в сентябре за 27 дней разгромила и ликвидировала Польское государство. В 1940 году Германия в течение трех месяцев захватила и оккупировала практически всю Европу.

Сопротивление европейских стран измерялось днями: Люксембург — 1, Дания — 1 (Трамп недавно уточнил — 7 часов), Голландия — 5, Бельгия — 18, Греция — 24, Франция (великая держава и оплот Европы) — 44, Норвегия — 61.

Но когда Германия 22 июня 1941 года напала на СССР, в рядах вермахта плечом к плечу с немцами воевали, убивали и грабили наших граждан десятки и сотни тысяч граждан европейских стран. Как регулярные войска (более 3 млн человек), так и добровольцы (2 млн). Только в рядах Ваффен СС воевало более 400 тысяч добровольцев из оккупированной Европы, доказывающих свое расовое соответствие немецким арийцам.

Количество добровольцев из покоренных европейских стран, погибших в войне с СССР на нашей территории, в разы превышает количество погибших при защите своих стран от гитлеровской агрессии.

Кто воевал на стороне Германии с Советским Союзом? Регулярные войска стран, объявивших войну СССР: Венгрии, Румынии, Италии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Болгарии (воевали с партизанами Сербии), с августа 1941 года — Норвегии.

Добровольческие формирования были сформированы из испанцев, бельгийцев, голландцев, французов, датчан, люксембуржцев, чехов, поляков, албанцев, шведов. Из них были сформированы 59 дивизий, 23 бригады, несколько полков и легионов и общей численностью более 1,8 млн военнослужащих.

Они объединялись в формирования Ваффен СС, получая гордые национальные названия: «Валлония», «Лангемарк», «Викинг», «Богемия и Моравия», «Денемарк», «Гембез», «Нордланд», «Нидерланды», «Шарлемань», «Голубая дивизия», дивизия «Сканденберг», «Хорватский легион», «Польский Гуральский легион», «Польский легион».

Воевали против СССР предатели, коллаборационисты и националисты. Русская освободительная армия (РОА) под командованием генерал-лейтенанта Власова была сформирована из военнопленных и бывших белогвардейцев. Русский корпус возглавил генерал Штейфон; 15-й казачий корпус СС — группенфюрер СС фон Паннвиц, Казачий стан — генерал-майор Долманов, Казачий резервный полк — генерал-лейтенант Шкуро. Всего до 340 тысяч военнослужащих. Украинские националисты дали Гитлеру 250 тысяч добровольцев; латыши — 150 тысяч; эстонцы — 90 тысяч; литовцы — 50 тысяч; азербайджанцы — 40 тысяч; другие национальности — еще 20 тысяч военнослужащих.

В России должны помнить врагов, но с ними рано или поздно устанавливаются какие-то отношения. Мы должны помнить и предателей, воевавших вместе с гитлеровской Германией против Советского Союза. Прощения им никогда не должно быть.

Евросоюз и НАТО в настоящее время объединяют страны с противоречивым историческим прошлым. В недалеком прошлом они воевали друг с другом (последний раз в ХХ веке). Они сохраняют друг к другу территориальные претензии, о которых никто не забывает, а лишь откладывает решение «до лучших времен». Экономические и политические лидеры ЕС развивают свои экономики за счет утилизации экономик аутсайдеров. Фактически потерявшие свой политический и экономический суверенитет Прибалтийские страны живут за счет евросоюзовских подачек, выполняя указания евробюрократов. Главное, что их объединяет: все они воевали против СССР и его временных союзников. Часть их жителей — потомки преступников. Вместе с немецкими фашистами они противостояли СССР.

Для объединения этого пестрого по составу и противоречивого конгломерата стран постоянно нужны враги. Сначала врагом была Югославия. В 1999 году страны НАТО безжалостно разбомбили эту страну, расчленили ее на враждебные самостоятельные государства и с тех пор втягивают их в Евросоюз и НАТО. При этом сербов, желавших сохранить свою страну, — полноправного члена ООН, объявили преступниками и сделали изгоями Европы.

Конфронтация с Россией — это продолжение политики, направленной на доминирование англосаксов и НАТО в мире. И это уже было в истории — при шведском короле Карле ХII, Наполеоне, Крымской войне (1853-1856 гг.), Антанте (1918-1922 гг), Гитлере в Великую Отечественную войну.

Снос советских памятников — это позорная и подлая месть стране, внесшей решающий вклад в разгром фашистской Германии:

— за собственную трусость, нежелание или неспособность защищать своё государство;

— за позорную капитуляцию своих стран и их оккупацию фашистской Германией;

— за постыдное сотрудничество своих граждан с оккупантами и соучастие в их преступлениях в войне против народов СССР;

— за безропотный рабский труд своих граждан на благо «Великого Рейха»;

— за участие своих стран в войне против СССР;

— за панический страх перед возможным возрождением СССР.

Мы же наблюдаем отсутствие должной реакции России, объявившей себя преемницей СССР и одновременно позволяющей безнаказанно глумиться над памятью погибших советских воинов.

Что предлагается сделать?

Усвоить раз и навсегда, что фашистскую Германию победил Советский Союз, социалистическая система, Красная Армия и советский народ. И могилы советским солдатам и памятники на них — не только объекты культурного наследия, но в первую очередь наши святыни. Иное изложение событий является искажением нашей истории.

Понять наконец, что снос советских мемориалов и памятников — это наглое, циничное, силовое переписывание мировой истории и ликвидация Памяти — о победителях и погибших.

Запомнить, что наши союзники, США и Великобритания, без Советского Союза победить Германию не смогли бы. Великобритания в 1940 году, бросив вооружение в Дюнкерке, эвакуировала войска на свои острова и появилась на континенте только в июне 1944 года. США объявили войну Германии только в ответ на объявление им войны Германией 11 декабря 1941 года. Боевых действий до июня 1944 года в Европе они не вели, а были связаны тяжелой борьбой с Японией в Тихоокеанском регионе. Второй фронт был открыт в Европе проведением в 1944 году Нормандской операции, когда Советский Союз уже освободил свою территорию и приступил к освобождению оккупированной Европы.

Определиться, что Гражданская война в России была величайшим бедствием для нашего Отечества и не допускается возможность ее повторения в любом масштабе. Сплочение народов России является постоянной важнейшей задачей государства и общества.

Перестать противопоставлять белых и красных, обелять одних и чернить других. Все они участники кровавой драмы, произошедшей в России, а предателями являются только те, кто вместе с врагами воевал против своей Родины.

Провести проверку всех фактов установки российскими организациями и российскими гражданами памятников предателям и врагам (например, памятника генералу Краснову в станице Еланской Ростовской области, мемориальной доски финскому диктатору Маннергейму в Санкт-Петербурге или мемориальные доски чехословацким легионерам). Установку памятников предателям в стране, потерявшей 27,5 млн своих граждан на войне, считать преступлением, кощунством и надругательством над Памятью погибших и первопричиной возникновения социального напряжения и раскола общества.

Прекратить политику европейского «терпилы», которого в очередной раз все обманули, и занять жесткую позицию в отношении стран, в которых сносят советские памятники. Определить комплекс мер — политических, дипломатических, экономических и др. для пресечения вандализма. Предупредить страны Прибалтики об отзыве подписей под заключенными ранее договорами и считать неурегулированными территориальные и материальные вопросы. Против должностных лиц, виновных в сносе памятников, возбуждать уголовные дела и добиваться привлечения к уголовной ответственности. Активно добиваться в международных организациях ООН, ЮНЕСКО и др. острого реагирования на факты осквернения, глумления и сноса памятников погибшим солдатам на основе Международного гуманитарного права и добиться принятия, наконец, международной Конвенции по сохранению мест захоронений погибших военнослужащих.



Считаю, что истинное отношение к Гитлеру и фашистской Германии в странах Евросоюза выразил в 2007 году представитель Польши, научный сотрудник Варшавского университета Павел Вечоркевич : «Мы могли бы найти место на стороне Рейха почти такое же, как Италия, и наверняка лучше, нежели Венгрия или Румыния, в итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с Рыдз-Смиглы принимали бы парад победоносных польско-германских войск». «Польша была бы одним из главных создателей — наряду с Германией и Италией — объединенной Европы со столицей в Берлине и с немецким в качестве официального языка».

Предлагаю российским начальникам! Прежде чем приглашать гостей из Евросоюза на наш парад Победы, вспомнить, что на Красную площадь их предки хотели попасть вместе с Гитлером и провести свой парад. А Мавзолей Ленина больше не драпировать. На Западе многие сейчас его боятся до ужаса. А граждане России должны запомнить, что снос советских памятников в Европе и задрапированный Мавзолей в Москве — явления одного и того же порядка.

Владимир Степанов, генерал-майор в отставке