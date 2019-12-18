Волейболистки «Локомотива» потерпели второе подряд поражение в Лиге чемпионов

Волейболистки «Локомотива» потерпели второе подряд поражение в Лиге чемпионов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Волейболистки калининградского «Локомотива» потерпели второе подряд поражение в Лиге чемпионов. Команда на своей площадке проиграла турецкому «Вакыфбанку» со счетом 2:3 (34:32, 25:21, 19:25, 24:26, 10:15).

«Мы играли против очень серьезного соперника, который не раз побеждал в Лиге чемпионов. Доказали, что можем быть с ними на равных. К сожалению, мы допустили много ошибок в несложных ситуациях, и соперники нас за это наказали. Да, у наших игроков порой захлёстывали эмоции. Но это неудивительно, мы же впервые выступаем в Лиге чемпионов, игрокам хочется показать себя», — цитирует главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова официальный сайт команды.

Ранее волейболистки «Локо» уступили соперницам из итальянского клуба «Савино дель Бене» в выездном для себя матче Лиги чемпионов со счетом 1:3 (24:26, 25:23, 24:26, 21:25). 22 января команда примет клуб из Италии на своей площадке.


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