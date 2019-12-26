«Балтика» хочет использовать нейросеть для оценки состояния футболистов и селекции

Калининградский футбольный клуб «Балтика» сотрудничает с IT-компанией, которая разрабатывает для клуба приложение, позволяющее оценивать состояние футболистов. Об этом у себя в «Твиттере» рассказал селекционер клуба Исмаил Ибрагимов, а подробности технологии в интервью спортивному изданию Sports.ru раскрыл главный тренер «Балтики» Евгений Калешин.



«Сеть получит все технико-тактические, физиологические и медицинские данные (рост, вес, жировая прослойка, давление, пульс), показатели приложения Soccer Pulse. На основе этого сеть спрогнозирует, когда игрок будет наименее эффективен — во всяком случае, стоит такая цель», — рассказал Калешин.

Разработчики разделили игроков по кластерам, использовав игру в пас в качестве определяющего показателя. «Уже сейчас сеть дает прогноз, кто из игроков лучше открывает линии для передач. Сеть связывает игроков паутиной. Кто-то пропускает матч из-за травмы или дисквалификации — сеть находит игрока с лучшей связью с партнерами, который сможет его заменить, — отметил главный тренер. — Примерно то же самое с селекцией — нужны только данные потенциального новичка. Можно представить игрока на непрофильной позиции — и сеть покажет его примерный КПД».

По словам Калешина, сотрудничество с IT-компанией клуб начал благодаря одному из игроков «Балтики». «Я далек от искусственного интеллекта, сначала вообще не понимал, как что работает. Встретились с парнем, он попросил доступ ко всем данным и обрисовал перспективы. Мы открыли доступ к Soccer Pulse, InStat, Playertek — за три месяца ребята разработали бета-версию», — пояснил тренер, добавив, что, по его мнению, подобная технология уже используются в Европе, «просто не афишируется».