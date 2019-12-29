Российская сборная с рекордным счетом победила Канаду на молодежном ЧМ по хоккею

Российская сборная с рекордным счетом победила Канаду на молодежном ЧМ по хоккею
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Спорт

Хоккеисты молодежной сборной России нанесли поражение сверстникам из команды Канады на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Матч, проходивший в Чехии в субботу, 28 декабря, закончился со счетом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) в пользу россиян. Шайбы забили Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов, Григорий Денисенко.

«Это — крупнейшая победа россиян над Канадой в истории молодежных чемпионатов мира», — отмечает информагентство.

Все команды группы В имеют после второго по 3 очка. С учетом дополнительных показателей они располагаются в турнирной таблице в следующем порядке: Россия, США, Чехия, Германия, Канада. Для выхода в четвертьфинал нужно занять место выше последнего, пятого.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter