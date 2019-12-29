Российская сборная с рекордным счетом победила Канаду на молодежном ЧМ по хоккею

Хоккеисты молодежной сборной России нанесли поражение сверстникам из команды Канады на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».



Матч, проходивший в Чехии в субботу, 28 декабря, закончился со счетом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) в пользу россиян. Шайбы забили Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов, Григорий Денисенко.

«Это — крупнейшая победа россиян над Канадой в истории молодежных чемпионатов мира», — отмечает информагентство.

Все команды группы В имеют после второго по 3 очка. С учетом дополнительных показателей они располагаются в турнирной таблице в следующем порядке: Россия, США, Чехия, Германия, Канада. Для выхода в четвертьфинал нужно занять место выше последнего, пятого.