Молодежный ЧМ 2023 года по хоккею решено провести в РФ, несмотря на решение WADA

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира 2023 года, как и планировалось, пройдет в Новосибирске и Омске. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.



В начале декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Применительно к хоккею говорилось, что санкции не должны коснуться проведения молодежного первенства мира.

«IIHF получила информацию от WADA. Ничего не изменится», — сказал Фазель. При этом санкции могут коснутся национальной сборной России, которой в мае предстоит выступить на чемпионате мира в Швейцарии. «Мы ждем итоги апелляции», — отметил Фазель.

Отмечается, что 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями WADA, а 27 декабря организация отправила уведомление об этом, теперь WADA сообщит о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). Санкции могут вступить в силу только после решения CAS.

Напомним, накануне российская сборная вышла в финал молодежного Чемпионата мира по хоккею.