Янтарный комбинат: принято решении о выделении денег «Балтике» в 2020 году

Совет директоров Янтарного комбината принял решение о сохранении финансовой помощи футбольному клубу «Балтика» в 2020 году на уровне, сопоставимом с финансированием 2019 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава Янтарного комбината Михаил Зацепин.



«По „Балтике“ решение принято положительное и комбинат в 2020 году будет спонсировать „Балтику“ примерно в тех же цифрах, которые были в 2019 году», — заявил Зацепин.

Как ранее сообщал глава Янтарного комбината, в 2019 году финансирование футбольного клуба со стороны предприятия составляло 75 млн руб.