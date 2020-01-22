Волейболистки «Локомотива» проиграли в Лиге чемпионов итальянской «Савино Дель Бене»

Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили в матче Лиги чемпионов соперницам из итальянской «Савино Дель Бене». Матч, состоявшийся в среду, 22 января, в спорткомплексе «Янтарный», закончился со счетом 2:3 (17-25, 25-23, 21-25, 25-16, 12-15), передает корреспондент «Нового Калининграда».
Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили в матче Лиги чемпионов соперницам из итальянской «Савино Дель Бене». Матч, состоявшийся в среду, 22 января, в спорткомплексе «Янтарный», закончился со счетом 2:3 (17-25, 25-23, 21-25, 25-16, 12-15), передает корреспондент «Нового Калининграда».
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