Волейболистки «Локомотива» проиграли в Лиге чемпионов итальянской «Савино Дель Бене»

Волейболистки «Локомотива» проиграли в Лиге чемпионов итальянской «Савино Дель Бене»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили в матче Лиги чемпионов соперницам из итальянской «Савино Дель Бене». Матч, состоявшийся в среду, 22 января, в спорткомплексе «Янтарный», закончился со счетом 2:3 (17-25, 25-23, 21-25, 25-16, 12-15), передает корреспондент «Нового Калининграда».

Поражение стало для калининградской команды третьим в турнире. Победу «Локомотив» одержал только в первом для себя матче Лиги чемпионов против команды «Нова КБМ Браник» (Марибор, Словения).

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