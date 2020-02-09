Товарищеский матч «Балтики» с чемпионом Туркмении закончился дракой и уходом судей с поля

В товарищеском матче калининградской «Балтики» с чемпионом Туркмении, командой «Алтын Асыр», на сборах в Белеке (Турция) произошла потасовка между футболистами (включая запасных игроков), во время которой судейская бригада ушла с поля. Тем не менее, команды доиграли встречу, которая закончилась со счетом 3:1 в пользу россиян.



Как пишут авторы блога «Россия-2020» на Sports.ru, по ходу матча у тренерского штаба «Балтики» возникли претензии к работе судейской бригады, которые в середине второго тайма арбитрам высказал главный тренер калининградской команды Евгений Калешин. После этого главный судья показал в общей сложности 7 желтых карточек.

После 80-й минуты встречи, когда счет уже был 3:1, между игроками команд стали происходить мелкие стычки, которые переросли в потасовку. «Судейская бригада (она была из Грузии) в драку не вмешивалась — стояла в отдалении. А потом и вовсе ушла с поля. Возможно, подумали, что играть в футбол сегодня больше никто не собирается», — отмечают авторы блога.

Тем не менее, команды доиграли матч, но уже без судей — вместо них арбитрами выступили члены тренерского штаба и массажист «Балтики».

Прямая трансляция игры велась на Youtube, однако доступ к записи матча в настоящий момент ограничен (видео недоступно для просмотра). Однако на странице калининградского клуба в социальной сети «Вконтакте» был запущен опрос с предложением оценить «судейство начинающей бригады арбитров». Там же опубликована заметка по итогам встречи.

«Признаемся, грузинский арбитр подраспустил игру. Сквозь пальцы смотрел на грубость футболистов „Алтын Асыра“, пока не получил внушение с бровки от Евгения Калешина. После общения с тренером „Балтики“ судья стал раздавать „горчичники“ направо и налево, но страсти погасить так и не смог, — пишет автор заметки. — На 81-й минуте игра была остановлена, из-за конфликта „стенка на стенку“, в котором приняли участие даже запасные игроки. В итоге грузинская бригада судей приняла странное решение — покинула поле. К тому моменту, футболисты успокоились и даже побратались друг с другом. Но как доиграть матч? На выручку пришли тренеры „Балтики“ Шалва Керашвили, Михаил Семенов и массажист Игорь Раков. Первый взял в руки свисток, остальные исполнили функции лайнсменов. После замены судей игра протекала в спокойном темпе, хотя к основному времени было добавлено аж 7 минут!».

Игрой с «Алтын Асыром» была для «Балтики» контрольной на текущем сборе. Ближайший после зимнего перерыва матч в Футбольной национальной лиге калининградцы сыграют 9 марта против «Нижнего Новгорода» на выезде.