«Балтика» впервые в истории решила сыграть товарищеский матч с китайским клубом

«Балтика» впервые в своей истории сыграет с китайским клубом. Соперниками калининградцев на сборе в Турции станут футболисты ФК «Гринтаун» (Ханчжоу), сообщает официальный сайт клуба.



«„Гринтаун“ — клуб из 9-миллионного города Ханчжоу, основанный в 1998 году. За относительно недолгую историю он шесть раз менял свое название и одиннадцать лет (2006-2016 годы) выступал в китайской Суперлиге. Но, вылетев из неё, вот уже три сезона не может вернуться в элиту национального чемпионата», — описывают соперника по товарищеской встрече в «Балтике», добавляя, что сейчас «Гринтаун» выступает в первой лиге — аналоге российской ФНЛ. Игра состоится 21 февраля.

Также «Балтика» сыграет на этом сборе с «Витебском» (Витебск, Белоруссия), «Аланией» (Владикавказ), «Торпедо — БелАЗ» (Жодино, Белоруссия).