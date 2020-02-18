Скалолаз из Калининграда выиграл международный турнир в Голландии

Калининградец Евгений Зазулин выиграл престижные коммерческие соревнования Dockmasters, проходившие в Голландии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Спортсмен регионального центра подготовки сборных команд лидировал на коротких, сложных и невысоких трассах без страховки. Он добрался до наивысшей точки на трёх трассах из четырех, на одной взял бонусные очки. В общем зачете 28-летний россиянин опередил британца Билли Райдала и француза Микаэля Мавема, чемпиона Европы 2019 года.
Общий призовой фонд в размере 7 тысяч евро разыграли более 300 представителей дисциплины «боулдеринг» из 15 стран Европы.
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