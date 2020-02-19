Калининградский легкоатлет взял «серебро» на первенстве России

Калининградский легкоатлет взял «серебро» на первенстве России
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский легкоатлет занял второе место на первенстве России. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Калининградской области.

В Санкт-Петербурге прошли крупнейшие отечественные старты среди легкоатлетов не старше 23 лет. Участвовало более 500 спортсменов из 58 регионов страны.

От Калининграда участвовал Олег Спиридонов. Он соревновался в беге с барьерами на дистанции 60 метров. У калининградца было 26 соперников. В финале он пробежал дистанцию за 7,93 секунды. Спортсмен уступил Семёну Манакову из Татарстана шесть сотых секунды.

Олега Спиридонова считают одним из самых перспективных барьеристов страны, напоминается в пресс-релизе. Его отец Антон — двукратный чемпион Европы, победитель и призёр чемпионатов мира среди ветеранов лёгкой атлетики.

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