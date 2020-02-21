Мамоновская спортсменка выиграла четыре медали на первенстве России по жиму штанги

Мамоновская спортсменка выиграла четыре медали на первенстве России по жиму штанги
Фото: правительство калининградской области
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На первенстве России спортсменка из Мамоново выиграла четыре медали по жиму штанги. Об этом сообщает пресс-служба Правительства калининградской области.

Калининградка Арина Демидова стала одной из лучших в экипировочном и классическом жиме лёжа. Она выиграла два золота, серебро и бронзу. В первой дисциплине девушка отжала от груди штангу массой 95 килограммов. Она стала первой в весовой категории до 57 килограммов и третьей в абсолютном зачёте. В экипировочном жиме Демидова осилила 120 килограммов и стала второй в весе 57 килограммов, победив в абсолютном зачёте турнира. Теперь калининградка выступит на первенстве Европы в Чехии.

Соревнования проходили в Москве. На них выступило более 200 представителей различных регионов России в возрасте от 14 лет и старше.

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