Мамоновская спортсменка выиграла четыре медали на первенстве России по жиму штанги

На первенстве России спортсменка из Мамоново выиграла четыре медали по жиму штанги. Об этом сообщает пресс-служба Правительства калининградской области.

Калининградка Арина Демидова стала одной из лучших в экипировочном и классическом жиме лёжа. Она выиграла два золота, серебро и бронзу. В первой дисциплине девушка отжала от груди штангу массой 95 килограммов. Она стала первой в весовой категории до 57 килограммов и третьей в абсолютном зачёте. В экипировочном жиме Демидова осилила 120 килограммов и стала второй в весе 57 килограммов, победив в абсолютном зачёте турнира. Теперь калининградка выступит на первенстве Европы в Чехии.

Соревнования проходили в Москве. На них выступило более 200 представителей различных регионов России в возрасте от 14 лет и старше.