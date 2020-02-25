Определен соперник калининградского «Локомотива» по 1/4 финала плей-офф Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» сыграют с краснодарским «Динамо» в 1/4 финала плей-офф Суперлиги. Первый матч состоится 29 февраля и станет для калининградок выездным, второй — 7 марта в спорткомплексе «Янтарный». Команды сыграют серию до двух побед, В случае обмена победами при равном счете по партиям предусмотрено проведение «золотого» сета до 15 очков.



Напомним, в заключительном туре регулярного чемпионата «Локомотив» проиграл «Сахалину» со счетом 3:1 (25:10, 25:12, 24:26, 25:11) и по его итогам занял второе место в турнирной таблице. Состав команды был сформирован преимущественно из игроков «молодёжки», главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков на матч не полетел.