Матч «Балтики» с «Лучом» перенесли из Владивостока в Хабаровск из-за состояния поля

Матч «Балтики» с «Лучом» перенесли из Владивостока в Хабаровск из-за состояния поля
Виталий Невар / Новый Калининград
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Матч футбольных команд «Луч» (Владивосток) — «Балтика» (Калининград) перенесли из Владивостока в Хабаровск. Такое решение принято в связи с неудовлетворительным состоянием поля, сообщает министерство физической культуры и спорта Приморского края.

Решение о переносе было принято на основании регламента Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги сезона 2019-2020 годов. Поле на стадионе «Динамо» во Владивостоке не готово к проведению игры.

Матч перенесли на воскресенье, 22 марта. Место проведения — Хабаровск, стадион имени В.И. Ленина. Начало игры в 16:00.


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