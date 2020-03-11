Матч «Балтики» с «Лучом» перенесли из Владивостока в Хабаровск из-за состояния поля

Матч футбольных команд «Луч» (Владивосток) — «Балтика» (Калининград) перенесли из Владивостока в Хабаровск. Такое решение принято в связи с неудовлетворительным состоянием поля, сообщает министерство физической культуры и спорта Приморского края.
Решение о переносе было принято на основании регламента Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги сезона 2019-2020 годов. Поле на стадионе «Динамо» во Владивостоке не готово к проведению игры.
Матч перенесли на воскресенье, 22 марта. Место проведения — Хабаровск, стадион имени В.И. Ленина. Начало игры в 16:00.
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