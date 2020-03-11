Калининградцы привезли шесть медалей с чемпионата России по адаптивной легкой атлетике

Калининградская сборная привезла две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали с чемпионата России по адаптивной лёгкой атлетике. Об этом информирует пресс-служба Правительства Калининградской области.

Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проводились в Чувашской Республике. В Новочебоксарске выступили около 300 представителей из 47 регионов Российской Федерации.

«Золото», «серебро» и «бронзу» завоевал Андрей Королёв в секторах для тройного прыжка, классического прыжка в длину и прыжка в высоту. В беге на 800 и 400 метров победителем и призером стал Платон Петров. Дмитрий Горбач занял третье место в прыжках в длину.

Согласно диагнозам, спортсмены представляют паралимпийские дивизионы T47, T46 и T37 по международной классификации. Теперь они собираются готовиться к летним соревнованиям. Среди них — чемпионат России в Чебоксарах, который пройдёт в Чувашии через четыре месяца.