«Балтика» победила «Армавир» в домашнем матче без зрителей

Калининградская «Балтика» одержала победу над «Армавиром» со счетом 2:0 в домашнем матче первенства Футбольной национальной лиги сезона 2019/2020. Оба гола в ворота «Армавира» (6-я мин. с пен., 23-я мин.) забил Михаил Маркин. Игра проходила на стадионе «Калининград» без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Калининградская «Балтика» одержала победу над «Армавиром» со счетом 2:0 в домашнем матче первенства Футбольной национальной лиги сезона 2019/2020. Оба гола в ворота «Армавира» (6-я мин. с пен., 23-я мин.) забил Михаил Маркин. Игра проходила на стадионе «Калининград» без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
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