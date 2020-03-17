Лучница из Калининграда привезла «золото» и «бронзу» с международных соревнований

Калининградка заняла первое и третье места на международных соревнованиях по стрельбе из лука. Состязания проходили в Таиланде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наталья Авдеева стала третьей в личном зачёте и победила в турнире смешанных пар. В индивидуальных соревнованиях она одержала две победы из четырёх возможных на стадии плей-офф. Четвертьфинал калининградка выиграла со счётом 141:131, но в полуфинале проиграла Диане Макарчук из Казахстана. Обе полуфиналистки попали в «девятку», но чуть ближе к центру мишени оказалась стрела казахстанской спортсменки. Из-за того, что другая представительница Казахстана снялась с турнира, третье место автоматически заняла Авдеева.

В парном турнире спортсменка вместе с Антоном Булаевым из Челябинской области оказалась точнее дуэтов из Таиланда и Вьетнама — со счётом 155:151 и 152:150 соответственно.