Восстановить газон на стадионе «Калининград» планируют за время перерыва в играх

Восстановить газон на стадионе «Калининград» планируют за время перерыва в играх
Виталий Невар / Новый Калининград
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Генеральный директор футбольного клуба «Балтика» Тажутдин Качукаев рассказал, что перерывом в играх воспользуются для оздоровления газона на стадионе «Калининград». Такую информацию он дал в подкасте «Балтийцы».

Он объяснил, что состояние поля стало ухудшаться в прошлом году.

«Здесь совокупность причин. Мы начали замечать в ноябре, что поле с каждым туром все хуже и хуже становится. Мы начали советоваться с предыдущим руководством стадиона, у них было свое видение этой ситуации. У них было запланировано проведение каких-то аграрных мероприятий по реновации, у них был свой план действий. Но нам это не было сказано. Потом случилось изменение в самой системе. Провели открытый конкурс, тендер. Победила местная калининградская компания, которая сейчас заведует и проводит все мероприятия связанные с газоном, его оздоровлением», — пояснил Качукаев.

Он высказал надежду, что поле к возобновлению официальных игр придет в то состояние, в котором было год назад. По его словам, все силы брошены на это.

«Люди стараются. Они что-то пытаются сделать, силы они прикладывают. И учитывая, что сейчас будет пауза в месяц и погода улучшится, мы считаем, что поле станет намного лучше, оно придет в то состояние, которое было в том году в апреле месяце», — сообщил генеральный директор «Балтики».

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