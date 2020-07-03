Отчетность: годовые расходы «Балтики» превышают полмиллиарда

Расходы на «операционную деятельность» футбольного клуба «Балтика» в 2019 году составили 537 млн руб. При этом доходы в дни матчей футбольного клуба — всего 27 млн руб. Еще 107 млн руб. «Балтика» получила в качестве коммерческих доходов. Такие данные приводятся в отчете Российского футбольного союза.



На покупке и продаже игроков «Балтика» в 2019 году заработала 6,7 млн руб.

По итогам года, согласно данным РФС, футбольный клуб получил прибыль почти 13 млн руб.

По состоянию на начало 2020 года «Балтика» оставалась должна почти 200 млн руб. Из них почти 160 млн руб. по кредитам и займам.

На развитие молодежного футбола клуб потратил всего 25 млн руб.

По данным официальной бухгалтерской отчетности футбольного клуба, его суммарная выручка составила 133 млн руб., снизившись в 2019 году на 6%.

Согласно данным регионального минфина в 2019 году на «Балтику» из областного бюджета выделили 304 млн руб.

Основным источником коммерческих доходов, вероятно, являются спонсорские отчисления «Янтарного комбината», которые проводятся как покупка у «Балтики» «спонсорской рекламы». В 2019 году был заключен соответствующий контракт на 85 млн руб.