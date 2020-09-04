Возле стадиона «Калининград» намерены сделать футбольную площадку за 16,4 млн

Областное госучреждение «Стадион «Калининград» ищет подрядчика, который сделает на территории уже существующего спортивного объекта еще одну футбольную площадку. Извещение было опубликовано на портале госзакупок 3 сентября.

Согласно документации, стоимость работ оценивается в 16,4 млн рублей. Будущему подрядчику в течение 60 дней предстоит в том числе разработать покрытие из бетонной плитки, сделать котлован и создать на его месте искусственную футбольную площадку. Ее площадь должна составить 1800 кв. м. Объект планируется обнести ограждением.

Конкурс по выбору исполнителя заказа намечен на 24 сентября 2020 года.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, площадка создается для занятий воспитанников начальной школы футбола «Дети Балтики», а также проведения мини-турниров.