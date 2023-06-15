Губернатор: задача максимум для «Балтики» — закрепиться в десятке клубов РПЛ

Губернатор: задача максимум для «Балтики» — закрепиться в десятке клубов РПЛ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Перед калининградским футбольным клубом «Балтика» стоит задача закрепиться в десятке РПЛ. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в интервью «РБ Спорт».

«Задача максимум — закрепиться в десятке. Будем на это ориентироваться», — цитирует издание главу региона. Он также уточнил планы по дальнейшему финансированию клуба. «Мы сохраняем региональное финансирование плюс у нас появился большой партнер в лице „Ростеха“, который будет существенно поддерживать клуб», — прокомментировал Алиханов. На вопрос, в каком соотношении будет это финансирование, он ответил: «Кто ж вам скажет? Я точно не скажу».

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич, по мнению губернатора, «сделал за полтора года невозможное». «30 матчей без поражений. Понятно, и ребята из спортивного менеджмента молодцы, и те игроки, которые пришли в начале сезона, стали лучшими в лиге. Гедеон Гузина — лучший бомбардир Первой лиги. Но, как говорит Сергей Николаевич, им всем есть куда расти», — сказал Алиханов.

«Балтика» в 34 матчах набрала 67 очков и финишировала на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, пропустив вперед только казанский «Рубин». По итогам сезона-2022/2023 команда впервые за 25 лет вышла в РПЛ.

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