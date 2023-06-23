«Конечно же, будем»: госкорпорация «Ростех» пообещала по возможности содержать стадион в Калининграде

Госкорпорация «Ростех» намерена выделять средства на содержание стадиона на Октябрьском острове в Калининграде. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко в пятницу, 23 июня, на Amberforum-2023.



«Пока только входим в это море, что называется, „море футбольной Балтики“. Подписали соглашение, действительно, с губернатором пару недель назад. Уже занимаемся трансферной политикой. Будем работать со стадионом. То есть будем что-то ремонтировать, что-то реконструировать. <...> Поэтому будем надеяться, что Балтика покажет хорошие результат», — рассказал Евтушенко.

Он затруднился назвать сроки, в которые госкорпорация начнет финансирование работ на стадионе, отметив, что работа в этом направлении только началась. На вопрос, возьмет ли Ростех на себя обязательства по содержанию стадиона, Евтушенко ответил: «Мы пока входим только в договорный процесс с областью и с самим футбольным клубом. Ну, конечно же будем [содержать]. В каком объеме, я сейчас точно не назову, потому что это будет зависеть от аудита, который мы проведем и посмотрим, что нужно делать на стадионе».